Consum superará los 5.000 millones de euros en ventas este año: "Vamos a mejorar nuestras expectativas previstas"

La cooperativa valenciana Consum ha avanzado que superará en 2025 los 5.000 millones de euros en ventas tras registrar una "buena" evolución en un ejercicio donde van a superar las expectativas previstas.

"Vamos a superar los 5.000 millones de euros y las expectativas que teníamos, por lo que estamos satisfechos", ha asegurado el director general de Consum, Antonio Rodríguez. Mirando al futuro, cree que el 2026 "será un año tranquilo, donde las expectativas también son buenas"

En concreto, la cooperativa, que celebra su 50 aniversario, cerró 2024 con un resultado positivo de 108,7 millones de euros (un 7,5% más que el año anterior), abrió 59 supermercados y sumó 653 nuevos puestos de trabajo.

Así, el director general ha señalado que el ritmo de aperturas se mantendrá durante este ejercicio, donde la cadena prevé abrir este año un total de 35 franquicias netas y 18 tiendas propias.

Respecto a crecer con compras, Rodríguez ha reconocido que "siempre" están abiertos a las opciones que surgen, pero que son "selectivos".

"Sólo vamos a acceder a tiendas o con un modelo similar al nuestro y en nuestra ubicación. No tenemos tanta prisa para crecer, porque somos gestores prudentes, pero de momento no hay nada en el mercado", ha explicado.

Por otro lado, Consum prevé seguir apostando por la categoría 'listo para comer', una tendencia en alza en el consumo de los hogares.

"Estamos muy contentos con el desempeño de esa categoría de productos, crecemos por encima del mercado y seguiremos desarrollando productos porque es una categoría que tiene mucho futuro", ha indicado.

Respecto al ecommerce, Rodríguez ha reconocido que no está contento con el crecimiento que la cadena de supermercados tiene en el canal 'online', pero se ha mostrado esperanzado en mejorar con la puesta en marcha de la nueva plataforma que estará operativa en septiembre de 2026.

"No estoy satisfecho con el crecimiento que tenemos en el online y espero que con la nueva plataforma se mejore el servicio y nos permita crecer. La plataforma está en fase de construcción avanzada, tenemos desarrollado el proyecto y la previsión es que se ponga en marcha en septiembre del año que viene", ha avanzado.

Por otro lado, el directivo ha reiterado que el absentismo es el "principal problema que tiene el mundo empresarial". "Tenemos un índice algo inferior a la media del sector y es un absentismo por el cambio de procedimiento", ha explicado.

Respecto a la inminente campaña de Navidad, desde Consum se han mostrado optimistas. "La campaña ha empezado ya en septiembre con un poco de calor, pero las expectativas son buenas. Estamos en una zona que el año pasado sufrió una tragedia enorme, el año pasado estábamos quitando barro y habrá mucha ilusión por las personas de la zona y hacerlo en casa se va incrementar el consumo del hogar", ha señalado.