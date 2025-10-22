Más de 900 viviendas okupadas a la venta en la provincia de Valencia: hay casas por menos de 10.000 euros

El mercado de la vivienda en la provincia de Valencia atraviesa momentos complicados. A la falta de inmuebles y los altos precios de venta que alcanzan récords históricos cada mes, se suma el problema de la 'okupación', cada vez más presente.

De hecho, en el portal web de Idealista, la oferta de viviendas 'okupadas' ha crecido en los últimos años, convirtiéndose en un problema más que real en lo referente al acceso a un inmueble para los valencianos.

En concreto, según los datos ofrecidos por Idealista, el portal registra 949 viviendas okupadas, que suponen el 2,4% de la oferta total. Los precios de venta de estos inmuebles oscilan en gran medida entre los más baratos y los más caros; hasta 580.000 euros de diferencia.

El más barato se encuentra en la localidad valenciana de Algemesí, un pueblo de casi 30.000 habitantes ubicado a 40 minutos de la ciudad. Por 9.700 euros, en los bloques de Josep Sales se puede encontrar este inmueble okupado.

Llama la atención además que en Algemesí se encuentran los cinco pisos con inquilinos ilegales más baratos del portal web, con precios de entre los 9.700 anteriores hasta los 11.000 euros.

"Oportunidad sólo para inversores. El activo se encuentra ocupado por persona sin justo título. Debido al estado ocupacional del activo, no se pueden realizar visitas al mismo", reza la descripción de la vivienda.

Pero, en el portal no solo hay pisos baratos okupados a la venta, la realidad es que hay algunos que valen una auténtica fortuna y que, sin inquilinos ilegales, son casas de ensueño.

En L'Horta Sud, en la localidad de Beniparrell, se encuentra el inmueble ocupado con el precio más alto en venta en Idealista. Su precio, de 586.000 euros, dista mucho de los de los inmuebles de Algemesí y hasta del segundo más caro, rebasándolo en más de 200.000 euros.

Cuenta con 722 metros cuadrados de superficie. Sin embargo, tal y como destacan en la descripción de la vivienda "se desconoce su estado interior y está ocupada ilegalmente".

Okupación en la Comunitat

En total, según el estudio publicado por el portal web de vivienda, la Comunitat Valenciana registra 2.455 viviendas okupadas a la venta en el tercer trimestre del año, con la provincia de Alicante a la cabeza al alcanzar los 1.267 inmuebles.

En concreto, en Alicante el 1,4% de las viviendas en venta están okupadas. En Valencia, el portal registra 949 viviendas okupadas, que suponen el 2,4% de la oferta total. En Castellón, hay 239 viviendas okupadas, el 1,5% del total.

En cuanto a las capitales provinciales, hay 200 viviendas okupadas a la venta en Valencia, el 2,3% del total de la ciudad; 155 en Alicante, el 1,9% del total, y 38 en Castellón, el 1,8%.

"Políticas de protección"

Según el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, "a pesar de los intentos desde algunos lugares de quitar hierro al fenómeno de la ocupación de viviendas, el número de propietarios que se rinden hartos de esperar la intervención de la justicia es muy relevante, sobre todo porque les obliga a vender su propiedad a un precio que en muchas ocasiones roza el 50% del precio real".

Ha pedido "políticas que protejan a los propietarios, que les ofrezcan seguridad jurídica y que les aseguren la recuperación de su vivienda. Como comentábamos hace algunos meses, todos los mensajes tendentes a minimizar esta realidad, utilizando a veces comparaciones irreales, no solo no cambian la percepción del mercado, sino que redundan en la sensación de desprotección de los propietarios y fomentan la desaparición de más viviendas del mercado del alquiler".