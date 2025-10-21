Laura, arquitecta con 19 años de experiencia: "Si quieres una buena reforma te cuesta más de 1.800€ el metro cuadrado"

Quien diga que no sueña con tener una casa 'instagrameable' probablemente miente. Tener un hogar moderno, sencillo y bonito es un sueño que tiene cualquiera, y arquitectos como la valenciana Laura Valero lo hacen posible.

La CEO de la empresa de arquitectura y construcción Lagom ya lleva 19 años dedicándose a este sector, y ha podido comprobar la evolución de las tendencias y modas en su ámbito profesional.

Así, después de reformar cientos de espacios como locales y casas particulares, ha llegado a una conclusión: "Si quieres una buena reforma te cuesta más de 1.800 euros el metro cuadrado". No es barato, pero es de calidad.

Esto es precisamente lo que defiende Valero. El coste se traduce en calidad: "Hay reformas y reformas, pero si quieres tener un equipo cualificado detrás, buenos materiales y acabados, una reforma integral cuesta dinero".

"Mucha gente viene diciendo que tiene 30.000 euros para reformar un piso de 90 metros cuadrados", explica Valero. Con ese dinero, asegura que "puedes pintar el piso, cambiar las puertas y poner parquet, pero poco más".

La CEO de Lagom subraya cómo su empresa, desde el inicio, apuesta por la calidad de la obra: "Solo trabajo con profesionales cualificados, sé de obras con personal poco formado donde incluso albañiles hacen de fontaneros sin tener ni idea".

Para Valero, sin duda, lo importante para que una reforma salga bien es "el equipo de profesionales": "En Lagom tenemos un grupo muy grande y cohesionado, es importante para afrontar problemas que surgen".

Y de la propia obra, para la CEO de esta empresa valenciana existe un factor primordial: los plazos. "Es uno de los puntos fuertes, si decimos que terminamos a un día y a una hora, a no ser que surja algún imprevisto insuperable, entregamos en el momento acordado", destaca.

Así, asegura que combaten la creencia de que "los plazos no se acaban cumpliendo": "Se ha normalizado y hay que cumplir con lo que se firma".

Para lograrlo, Valero no hace ningún truco de magia, su hoja de ruta es sencilla. "Estudiamos la obra antes y trabajamos mucho con el cliente antes de empezar la obra", explica, y añade: "Todo tiene que tener un orden".

Sobre la vivienda, Valero asegura que se ha enfrentado a reformas de todo tipo. Cada vez se ofertan pisos y estudios de menor tamaño, y en ocasiones los dueños buscan economizar el espacio lo máximo posible. Esto, para una arquitecta como ella, es todo un reto.

"He visto a una pareja con un niño viviendo en 30 metros cuadrados. A mí me apasionan estos proyectos", asegura. "Encajar todas las piezas en un espacio pequeño es un reto", añade, aunque asegura que, normalmente, este tipo de viviendas son para "alguien joven o para inversión".

Arquitectura en la dana

Valero, al igual que muchos compañeros del sector, también ha tenido que trabajar en la zona cero de la dana. "Fue un punto de inflexión importante, un aprendizaje constante tanto a nivel personal como profesional", recuerda.

Tras la riada, recuerda cómo desde su empresa se ayudó "con suministro de material". "Fuimos a las empresas donde venden los materiales, compramos lo que pudimos y fuimos a ayudar a los afectados", relata Valero.

Asegura que notó "y la falta de materiales en los lugares afectados: "Toda esa zona es el pulmón del trabajo, todas las empresas de construcción y suministro están allí". Y fueron arrasadas por el agua.

Más allá de esa afección, desde Lagom también han trabajado con clientes que querían reformar sus casas afectadas por la dana. "El primer paso fue limpiar, ver todo lo que había afectado y comprobar las estructuras", apunta. Y añade: "En muchas viviendas y locales había cosas afectadas a nivel estructural".

"Prácticamente el 90% de las viviendas afectadas por la dana en las que entré estaban relajadas, es decir, había que tirar las paredes y volverlas a construir", destaca la arquitecta.