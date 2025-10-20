Valencia adquiere un edificio de 6.115 m2 con 39 viviendas para alquiler asequible: está valorado en más de 9,5 millones de euros

Imagen del edificio de 39 viviendas adquirido por el Ayuntamiento de Valencia, en el barrio de Patraix. EE

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia aprobó el pasado viernes la adquisición de un edificio de 39 viviendas en el barrio de Patraix, a través de una permuta de pleno dominio, y valorado en más de 9,5 millones de euros.

Se trata de un inmueble residencial de nueva planta ubicado en la avenida del Pianista José Roca Coll que se encuentra actualmente en construcción y tiene una superficie total de 6.115,11 m2.

El edificio, que se destinará a alquiler para jóvenes y está previsto que sus obras finalicen el primer semestre del próximo año, tiene ocho alturas, 39 viviendas, 30 plazas de aparcamiento, 39 plazas para bicicleta y 21 trasteros.

A cambio de este inmueble, el Ayuntamiento permuta cuatro solares edificables situados en los barrios de Malilla y Nou Moles. En estos espacios, promotores privados construirán 206 viviendas de protección pública.

Los pisos adquiridos en Patraix tienen dos o tres habitaciones, cumplen los estándares de habitabilidad y calidad y son eficientes desde el punto de vista energético, destacó el consistorio. Además, dispone de dos ascensores y dos escaleras que también siguen las normas de accesibilidad.

El edificio se incorpora al parque público municipal de viviendas para aumentar el número de pisos de protección pública de la ciudad que se ofrecerán en régimen de alquiler a aquellas personas que se encuentren inscritas en el registro de demandantes de vivienda del Ayuntamiento de Valencia.

Con este mecanismo jurídico, el consistorio pretende acelerar la obtención de viviendas al adquirir una finca que ya se encuentra en una fase avanzada de construcción.

Render del edificio de 39 viviendas adquirido por el Ayuntamiento de Valencia para alquiler asequible. EE

El concejal portavoz del ejecutivo municipal, Juan Carlos Caballero, que informó de esta decisión en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, afirmó que "la vivienda es la gran apuesta del equipo de gobierno" del consistorio de la capital valenciana, formado por PP y Vox, y de la alcaldesa (PP).

"Continuamos dando pasos firmes para aumentar el parque público de vivienda en la ciudad. Esta es la política de hechos de este gobierno frente a la política de palabras del gobierno anterior -de Compromís y PSPV-", señaló Caballero.

Asimismo, expuso que "hoy en día, con el Plan + Vivienda -impulsado por el actual gobierno local- cerca de 500 familias ya disfrutan de una vivienda pública o de alquiler asequible", a la vez que ha reiteró que este es "un dato que contrasta con las 14 viviendas que en ocho años entregó el gobierno anterior del Ayuntamiento".

Los solares permutados donde se construirán las viviendas están ubicado en:

Calle Vicente Marco Miranda, con una superficie de 1.008,18 m2 y una edificabilidad de 8.380,94 m2 de techo.

Calle Vicent Miquel Carceller, con una superficie de 1.034,99 m2 , con una edificabilidad total de 7.749,90 m2 de techo.

Calle Brasil, 59, con una superficie de 1.212,96 m2 , con una edificabilidad de 5.682,14 m2 de techo.

Calle Pilota Valenciana. Nou Moles, con una superficie de 334,75 m2, con una edificabilidad de 1.905,71 m2 de techo.

"Dejación de funciones"

Desde la oposición en el consistorio, la edil del PSPV-PSOE Elisa Valía acusó a María José Catalá de "dejación de funciones" en materia de vivienda, "después de que haya vuelto a entregar a una promotora suelo municipal para construir 200 viviendas públicas a cambio de un edificio de 39".

"María José Catalá aprueba una nueva permuta por la que el Ayuntamiento perderá más de 160 viviendas públicas que se suman a las 314 que ya perdió en la otra gran operación de permuta con otro promotor", afirmó Valía en un comunicado.

La edil socialista apuntó que "en total, 474 familias de las más de 2.000 que solicitaron una vivienda a este ayuntamiento porque no pueden alquilar una en el mercado libre, donde la media es ya de 1.700 euros al mes, podrían tener su hogar en una vivienda pública y no lo van a tener por culpa de este gobierno municipal del PP y Vox".

Valía consideró que la "política de permutas de suelo público a cambio de unas pocas viviendas" es "una salvajada" porque "hipoteca la ampliación del parque público de vivienda del futuro".

La representante del grupo socialista aseveró que "es increíble que este gobierno se preocupe por garantizar el negocio inmobiliario escudándose en un supuesto modelo de colaboración público- privada en el que siempre gana el privado a costa de que siempre pierda lo público".