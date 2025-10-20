Un centenar de industrias y el 20% de los comercios de la zona cero de la dana siguen cerrados un año después de la riada

La recuperación económica tras la dana avanza aunque de manera desigual entre sectores y evidencia el golpe que ha recibido la economía valenciana, ya que ha provocado el cierre de un centenar de industrias y del 20% de los comercios de la zona cero.

Así se desprende del informe de Cámara Valencia sobre el balance de la recuperación empresarial de la zona cero de la dana, en el que se ha detallado la situación del sector industrial y del de servicios, además de presentar posibles propuestas para continuar con la recuperación.

El informe gira alrededor de cuatro ejes fundamentales y explica cómo es la situación un año después de la tragedia en 14 localidades de la zona cero de la riada. Concretamente, en los municipios de Alaquàs, Albal, L'Alcudia, Aldaia, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Massanassa, Paiporta, Picanya, Sedaví, Riba-roja del Turia y Xirivella.

En cuanto a la industria, desde Cámara Valencia apuntan a que la recuperación del sector se ha sostenido en "un frágil equilibrio entre fondos propios, compensaciones de seguros, donaciones de empresas y ayudas públicas".

Sin embargo, los datos recopilados detallan que ocho de cada diez empresas sufrieron daños lo suficientemente graves como para paralizar su actividad.

Un año después de la riada, un centenar de empresas siguen cerradas, según apuntan desde Cámara Valencia, por "la falta de tesorería para afrontar la reactivación".

Por otro lado, el 85% de las empresas ubicadas en los polígonos industriales de los 14 municipios valencianos están activas un año después del desastre, mientras que el 5,8 % cerraron por la dana y el 9,2 % por otros motivos.

De la misma manera, pese a que hay variables que ejemplifican la recuperación del sector industrial como el incremento del consumo de energía eléctrica o el aumento de las contrataciones laborales, aseguran que "la reparación de los daños no ha sido completa y que muchas todavía tienen desperfectos y trabajos de reparación pendientes".

Sector servicios

Por su parte, el 20% de los negocios de la zona cero todavía continúan cerrados. "La reapertura de los servicios está siendo más lenta que la de la industria", detalla el informe.

De los negocios afectados en los 14 municipios, un 70% ha reabierto, mientras que un 20% permanece con la persiana bajada y un 10% continúa en reparaciones por los daños de la riada a fecha de octubre de 2025.

Además, solo uno de cada diez negocios afectados ha podido hacer frente a las reparaciones sin necesidad de recurrir a las ayudas de las administraciones públicas y seis de cada diez negocios está pendiente de recibir alguna de las ayudas solicitadas. Tan solo tres de cada diez comercios ha cobrado todas las ayudas solicitadas.

En la mitad de los negocios afectados el coste de los daños se ha situado entre 30.000 y 100.000 euros, con una media de 61.000 euros en pérdidas, y solo el 47,2% ha recuperado su nivel de actividad.

Ayudas

En datos, resalta que cuatro de diez empresas industriales todavía están pendientes de recibir alguna de las ayudas solicitadas. En este sentido, las ayudas del Consorcio de Compensación de Seguros han sido "uno de los pilares de la recuperación de la actividad empresarial".

Sin embargo, también han subrayado que "ninguna fuente de financiación ha sido suficiente por sí misma para reiniciar la actividad empresarial". A fecha de septiembre de 2025, a partir de los datos ofrecidos por la Cámara, el 12,9% de las industrias todavía no han recibido la compensación por los daños ocasionados.

De las solicitudes al CSS del sector servicios, el 86% han sido atendidas, el 7,5% no ha recibido compensación y el 6,4% han recibido pagos a cuenta.

Las encuestas de Cámara Valencia reflejan que el 83,8% de los fondos de recuperación de esta economía urbana ha procedido del CCS, el 80% de las ayudas públicas y el 57% de donaciones de empresas. Solo un 7,4% ha salido de créditos del ICO o del IVF.

Propuestas

En el capítulo de propuestas, Cámara Valencia ve necesario, entre otras cosas, dotar de personal técnico a las administraciones locales, poner en marcha una plataforma supramunicipal y agilizar las compensaciones del Consorcio, entre otros aspectos.

José Vicente Morata ha reclamado un "plan de futuro real, que reactive ejes comerciales basándose en un nuevo urbanismo que no solo reconstruya, sino que cree espacios modernos y con capacidad de crecimiento".

Valencia será un referente europeo por sus sistema de alertas y capacidad de reconstrucción y se han de crear "nuevas zonas de ocio y servicios para el futuro, no como los que teníamos anteriormente", ha concluido.