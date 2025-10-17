Manuela, directora de una empresa de tecnología en España: "Hemos facturado 11.000 millones el último año"

Por séptimo año consecutivo, DXC Technology, proveedor líder mundial de servicios tecnológicos, incluido en la lista Fortune 500, ha sido reconocido como el proveedor mejor valorado en España, de acuerdo con el IT Sourcing Study 2025, elaborado por Whitelane Research y Eraneos.

Con 9.000 empleados en España, más de mil profesionales en la Comunitat Valenciana, repartidos entre los centros de Valencia y Alicante, y una facturación récord, la compañía afronta 2025 con el propósito de liderar la transformación digital en el país.

Así lo asevera a EL ESPAÑOL Manuela Esclapez, directora territorial de DXC Technology en la Comunitat Valenciana: "Hemos facturado 11.000 millones el último año".

Para la firma, "este reconocimiento es el reflejo de una relación de confianza construida día a día con nuestros clientes". Actualmente, tiene presencia en más de 70 países y presta servicios a miles de organizaciones en todo el mundo, tanto del sector público como privado.

"Colaboramos con gobiernos, entidades financieras, aseguradoras, empresas industriales y del ámbito sanitario, ayudándoles a modernizar su infraestructura, adoptar la nube, reforzar la ciberseguridad e integrar soluciones de inteligencia artificial", detalla la responsable de la empresa en la Comunitat Valenciana.

De hecho, mantienen alianzas estratégicas con los principales proveedores tecnológicos del mundo, como Microsoft, Amazon Web Services, Google Cloud, SAP y ServiceNow, lo que les permite "ofrecer soluciones de transformación digital en todos los sectores y geografías".

A nivel internacional, trabajan con empresas líderes en energía, como EDP o Iberdrola; en retail y moda, Parfois o Marks & Spencer; en construcción e infraestructuras, Skanska o Ferrovial; en banca y servicios financieros, Banco Sabadell y NatWest Group; en automoción y transporte, Airbus, Alstom, Ferrari o BMW; y en telecomunicaciones, Telenor y Vodafone.

Respecto a las administraciones públicas a las que ofrecen servicio están Italia, Bélgica o Reino Unido.

Y en España -explica Esclapez-, "nuestra huella es muy sólida y arraigada, con centros de excelencia y equipos distribuidos en comunidades como Madrid, Andalucía, Aragón, Galicia y la Comunitat Valenciana, donde contamos con centros estratégicos en Valencia y Alicante".

Además, DXC trabaja para más de 200 compañías incluidas en el ranking Fortune 500, lo que para la empresa refleja la confianza que las grandes organizaciones depositan en su capacidad para acompañarlas en sus procesos de transformación digital a escala global.

Desde Valencia, Manuela Esclapez señala que conectan esta capacidad global con el ecosistema local. De esta manera, colaboran con universidades, centros tecnológicos y empresas innovadoras como Lynx View, y participan en iniciativas como AlicanTec y el Parque Científico de Alicante.

"Esta combinación de visión global y acción local nos permite generar impacto real y sostenible en el territorio", resalta.

Colaboración abierta

DXC apuesta, así, por un modelo de colaboración abierta, "donde la suma de capacidades genera soluciones de alto valor".

Un ejemplo destacado es el proyecto con Aguas de Alicante, en el que implantan una plataforma de analítica de datos de telelectura en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea.

También desarrollan servicios junto a empresas locales, tanto para el sector público como privado, que abarcan desde la gestión inteligente de infraestructuras hasta soluciones de modernización tecnológica.

"Esta forma de trabajar refleja nuestra filosofía: combinar la potencia global de DXC con el conocimiento y la agilidad del tejido empresarial local", destaca la directora.

Preguntada por el papel de la inteligencia artificial en la compañía, dice que está integrada en el corazón" de las soluciones que ofrece DXC: "Desde la automatización de procesos y el mantenimiento predictivo, hasta la ciberseguridad y el análisis avanzado de datos, la IA potencia la eficiencia y la toma de decisiones en todos los sectores".

"En España, hemos desarrollado centros especializados donde aplicamos IA generativa, minería de procesos y automatización inteligente para clientes como Ferrovial e Iberdrola. En la Comunitat Valenciana, colaboramos con iniciativas como RETECH, que impulsa proyectos de IA y espacios de datos sectoriales", ejemplifica.

Siete años de liderazgo

El informe, basado en la opinión de más de 300 grandes organizaciones y en más de 900 relaciones de outsourcing (subcontratación), analiza el desempeño de los principales competidores del mercado.

Precisamente, se resalta que, en España, el 38% de las organizaciones planea aumentar su inversión en proveedores externos de servicios de TI, motivadas principalmente por la necesidad de mayor escalabilidad y acceso a talento especializado.

Además, muchas empresas buscan impulsar la innovación y mejorar la calidad del servicio mediante la colaboración con socios tecnológicos.

En esta edición, DXC ha obtenido las mejores puntuaciones en satisfacción general (89%), situándose por encima de la media del sector y ha consolidado su liderazgo como socio estratégico en la modernización de empresas e instituciones en España.

La compañía destaca con un 90% de satisfacción en servicios de aplicaciones, situándose en la primera posición nacional. Este 2025 vuelve a confirmar su capacidad para modernizar sistemas críticos y desarrollar soluciones digitales a medida.

DXC se sitúa también como Exceptional Performer en ciberseguridad (86%), tras mejorar seis puntos respecto al estudio previo.

Además, el informe refleja que DXC es el proveedor mejor valorado tanto en el sector financiero como en el sector público, lo que refuerza su posición como socio de referencia en los ámbitos más exigentes del mercado.

La propia organización entiende el liderazgo "no como una meta, sino como la consecuencia natural de escuchar, anticiparse y acompañar con calidad los procesos de transformación de los clientes".

Modernizar y proteger

En un entorno donde la inteligencia artificial redefine la forma de competir y crecer, DXC integra todo el conocimiento con soluciones impulsadas por IA para que sus clientes "se mantengan siempre un paso adelante".

"Nuestra gran experiencia en consultoría y transformación digital nos permite acompañar a las organizaciones en la adopción de tecnologías innovadoras para modernizar, simplificar y proteger sus operaciones", señaló Alfonso García Muriel, presidente de DXC Technology en España y Portugal.

El éxito de DXC, tal y como asegura la entidad, se fundamenta en un enfoque "basado en la confianza, la innovación y la sostenibilidad, reforzado por una estrategia de colaboración con clientes y partners que permite ofrecer soluciones flexibles y adaptadas a cada necesidad".

Arraigo territorial

Pero su ambición va mucho más allá: pretenden consolidar a DXC como el socio tecnológico de referencia para administraciones públicas y empresas en España, con una presencia territorial "cada vez más fuerte".

Tal y como traslada Manuela Esclapez a este diario, en la Comunitat Valenciana quieren seguir estrechando la colaboración con instituciones, universidades, centros de formación profesional y asociaciones tecnológicas.

"Apostamos por la proximidad, la creación de empleo cualificado y el desarrollo de proyectos transformadores que generen impacto positivo en el territorio", recalca.

A medio plazo, la idea es impulsar la transformación digital "con una visión centrada en las personas, que combine innovación, compromiso social y arraigo territorial".