Más de 8.000 trabajadores de Consum han utilizado los servicios de salud y bienestar de la Cooperativa este 2025

El "bienestar" de la plantilla de empleados es una de las claves de la cadena de supermercados Consum. Para reforzar esta faceta humana, la Cooperativa ha mejorado su Servicio de Apoyo Emocional al Trabajador (SAET), una ampliación del soporte psicológico gratuito que la Cooperativa puso en marcha en 2020.

Y es que, tal y como ha comunicado la Cooperativa a través de un comunicado, en lo que va de año 2025, los servicios de salud y bienestar de Consum han atendido a más de 8.000 trabajadores. En 2024 la cifra ascendió a cerca de 10.000 personas.

Se trata de un servicio que está disponible para los cerca de 22.000 trabajadores de la Cooperativa y que ofrece atención psicológica confidencial y anónima, tanto en el ámbito personal como laboral.

Las consultas pueden realizarse presencialmente o de forma online, según las necesidades del trabajador y el criterio clínico del profesional.

En esta etapa de "mejora", como principal novedad, el servicio incorpora distintas especialidades clínicas para ofrecer una atención más personalizada. Además, se han incluido descuentos para familiares de los trabajadores, reforzando así un enfoque integral del cuidado emocional.

Este nuevo servicio, impulsado por el área de Salud de la Cooperativa, está más adaptado a las necesidades actuales, forma parte del Catálogo de +75 Medidas para Conciliar, y es una de las iniciativas más valoradas en la Encuesta de Clima Laboral, que la Cooperativa realiza cada dos años.

En paralelo a esta implementación, la app médica MeetingDoctor, incluye un servicio de medicina general y siete especialidades, entre las que se encuentra este servicio de psicología, y que, a día de hoy, está disponible para todos los trabajadores de Consum.

"El uso del servicio ha tenido una buena acogida entre la plantilla como una herramienta clave para el bienestar emocional", aseguran desde la Cooperativa.

'Nos Cuidamos'

Además, los trabajadores de Consum cuentan con la web 'Nos Cuidamos', un espacio de referencia con contenidos específicos para el cuidado de la salud en el entorno laboral y también en el ámbito personal.

De la misma manera, incluye artículos, infografías, vídeos y talleres con el objetivo de acercar información práctica sobre salud con especial foco en la salud emocional.

Consum ha realizado en 2025 una nueva edición del Estudio de Riesgos Psicosociales en todas sus unidades de negocio (tiendas, plataformas y sede) atendiendo a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Siguiendo las conclusiones de este estudio, se han impulsado distintas iniciativas entre las que destaca el curso de liderazgo saludable para mandos.

Esta formación, que ya se ha realizado en las tiendas y llegará próximamente a plataformas y sede, aborda el estrés laboral, señales de alerta para atajarlo y estrategias de intervención para reorientarlo.

Estrategia de Personas y Bienestar

La Cooperativa cuenta con una Estrategia de Personas y Bienestar que atiende al bienestar personal y que cubre necesidades de carácter más individual, como la retribución, la salud física y psicológica y la conciliación; el bienestar profesional, con formación, opciones de desarrollo y promoción.

Por último, el bienestar con la organización, con iniciativas ligadas a los valores cooperativos (sostenibilidad, solidaridad, salud) para cuidar el talento y fidelizarlo.

El propósito final es "fomentar unos hábitos saludables, ponerlos en práctica y contribuir a la creación de una cultura empresarial que priorice el bienestar emocional".