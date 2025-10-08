Apertura confirmada: llega al centro de Valencia un nuevo supermercado de una conocida cadena de alimentación

Imagen del interior de un supermercado de la cadena. EE

Nuevo supermercado en pleno centro de Valencia. Ubicado en una histórica calle junto a la Plaza de Toros, aterriza en la capital del Turia la nueva tienda de una de las cadenas de alimentación más conocidas de la ciudad.

Se trata de Dialprix, que ya ha comenzado los preparativos para abrir las puertas de su nuevo local en el centro de Valencia.

Este nuevo supermercado se ubicará en la calle Castellón, a tan solo cinco minutos de la Plaza del Ayuntamiento y junto a la Plaza de Toros y la Estación del Norte.

Es, por tanto, una zona que, pese a ser completamente céntrica, no cuenta con grandes supermercados muy cercanos en los que hacer la compra diaria.

El más cercano hasta el momento era la tienda Charter de Consum y luego los supermercados de calle Sueca, en el barrio de Ruzafa tanto de Consum como de Mercadona.

El nuevo supermercado de Dialprix abrirá sus puertas el próximo día 16 de octubre. Ubicado en la calle Castellón se encuentra en el espacio que antes ocupaba una tienda de disfraces conocida en el barrio.

De esta manera, Dialprix refuerza su presencia en la ciudad de Valencia, donde ya cuenta con otros locales de la cadena en el propio centro de la ciudad.

Dialprix

La cadena de supermercados asociada al grupo Musgrave España cuenta ya con tiendas repartidas por distintos barrios, como Guillem de Castro, Sant Just i Pastor (Ayora), Av. del Oeste, Plaça del Músic Espí.

Un sello distintivo de esta marca es su apuesta por el formato denominado "súper de la frescura" que prioriza las secciones de producto fresco: carnicería, charcutería, frutería, panadería y otras secciones.

Precisamente, con la apertura en Plaça del Músic Espí, Dialprix invirtió más de 240.000 euros para inaugurar un establecimiento moderno, sostenible y enfocado en la calidad de los productos frescos.

Además, Dialprix no solo opera directamente, sino que también crece mediante franquicias, lo que le permite incrementar su red y penetración de mercado con mayor rapidez.

Este crecimiento viene acompañado de una estrategia de renovación de establecimientos (antes bajo la enseña SuperValu, ahora transformados al formato Dialprix) para unificar imagen de marca y estándares de servicio.

Calle Alicante

El nuevo supermercado de la cadena se encuentra en una zona de actualidad en Valencia, ya que está junto a la recién reabierta calle Alicante tras 30 meses de obras en los accesos del metro.

Aunque estaba prevista para este jueves 9 de octubre, finalmente la apertura se adelantó al día 3, tal y como anunció el conseller Vicente Martínez Mus.

"La apertura permite poner en servicio la calzada para posibilitar el paso del transporte público por la calle Alicante hasta conectar con la calle Castellón. También se ha habilitado parte del carril bici que transcurrirá posteriormente a lo largo de toda la calle Alicante", destacó Martínez Mus.

Una vuelta del tráfico que viene especialmente bien a la apertura del nuevo Dialprix, que abrirá el próximo día 16 de octubre.