La quita que sí pide el Gobierno de Mazón: que compense por toda la infrafinanciación o que incluya un crédito sin intereses
La Generalitat exige primero una reforma del sistema de reparto de los fondos a las CCAA, pero también que, a continuación, haya una condonación.
Más Información: La Generalitat vuelve al grado de inversión al elevar la agencia Moody's su calificación crediticia a largo plazo
La quita de la deuda autonómica pactada con Cataluña "es una trampa". Este es el claim del PP de Alberto Núñez Feijóo, replicado en la Comunitat Valenciana, para rechazar la medida que impulsa el Gobierno de España que preside el socialista Pedro Sánchez.
Pero en el texto reposado de las alegaciones a la iniciativa, donde sí hay espacio para matices que no caben en un mitin, el Ejecutivo de Carlos Mazón precisa que sí quiere una condonación de su deuda. Siempre, eso sí, después de que se produzca una reforma del sistema de infrafinanciación.
Ha de ser equitativa, responder a criterios objetivos y abarcar toda la deuda generada por la infrafinanciación de la última década. Pero una quita al fin y al cabo que, en caso de no ser tan ambiciosa, debería llegar acompañada de un crédito a coste cero para la Generalitat.
Así se explica la Generalitat en las alegaciones al Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las Comunidades Autónomas de régimen común, formulado por la Secretaría Autonómica de Hacienda y Financiación de la Generalitat Valenciana.
La administración rebate, punto por punto, la propuesta del Estado. Argumenta que la quita de deuda, por sí misma, no soluciona el problema de origen: la infrafinanciación de las autonomías. En particular, la de la Comunitat Valenciana, que es la peor tratada de la última década con el actual sistema de reparto, caducado desde 2014.
La principal objeción del Gobierno de Carlos Mazón es que el orden de las medidas debería ser el inverso, tal y como informó este lunes el diario Las Provincias. Puesto que la quita de deuda es una medida excepcional e irrepetible, la Generalitat insiste en que "el orden de las medidas debe ser el inverso".
Primero se debería modificar el modelo de financiación o, de manera transitoria, habilitar un Fondo de Nivelación. Esta última propuesta es formulada de forma clara en el escrito de la Generalitat, algo que llama la atención, ya que el PP valenciano dejó de reivindicar este fondo con firmeza desde que comenzó la negociación bilateral con Cataluña. Feijóo lo excluyó de su ponencia política en julio.
Posteriormente, una vez corregida la causa estructural de la infrafinanciación, se debería buscar una solución a la deuda, como la quita o la reforma de los Mecanismos de Liquidez Extraordinarios del Estado (FLA).
"Se seguirá generando"
La Generalitat advierte que si la deuda acumulada es consecuencia de la infrafinanciación y esta no se corrige, "la deuda se seguirá generando en los años sucesivos", lo que hace que la quita actual carezca de sentido.
La Generalitat Valenciana propone que cualquier mecanismo de absorción parcial de la deuda defina un tramo principal de reparto basado en el grado de infrafinanciación homogénea, en relación a la media por población ajustada en el periodo 2010-2022.
El resto de la asignación debería realizarse estrictamente por población ajustada, un enfoque que aparece en una publicación de FEDEA de febrero de 2025.
En el plano institucional, la Generalitat Valenciana considera que la propuesta del Estado se aparta de los principios esenciales de legalidad, igualdad, equidad y multilateralidad.
Debido al impacto estructural que supone sobre el Estado autonómico, la Generalitat defiende que tanto el punto de partida como la tramitación deberían ser fruto de la discusión y el consenso en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Sí al FLA, pero gratis
En cuanto a la reforma del Real Decreto Ley 17/2014, la Generalitat Valenciana ve como un acierto el mantenimiento del FLA como "mecanismo de último recurso". Sin embargo, critica que se pretenda "blindar" el coste de los préstamos de este Mecanismo a tipos de mercado o similares.
La Generalitat, en esta línea, y dado que gran parte de la deuda fue generada por la infrafinanciación horizontal, considera que el FLA debería tener la flexibilidad de otorgar préstamos a muy largo plazo y a tipos de interés cero o cercanos a cero.
Esto permitiría reducir la deuda por infrafinanciación a través del subsidio del tipo de interés, si esta deuda no es condonada totalmente.
La aplicación de tipos de mercado solo tiene sentido para desincentivar el uso cuando la comunidad puede acceder al mercado, pero no para aquellas "condenadas a estar en el mecanismo por razones ajenas a su gestión". Por ello, propone la supresión de la modificación propuesta en el artículo 24. Condiciones Financieras.
La Generalitat Valenciana también propone aprovechar el anteproyecto para adaptar la LOEPSF (Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera) a las nuevas reglas fiscales europeas aprobadas en abril del año pasado, todo para evitar "incongruencias" entre los objetivos fiscales internos y las reglas europeas.