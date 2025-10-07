La quita que sí pide el Gobierno de Mazón: que compense por toda la infrafinanciación o que incluya un crédito sin intereses

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y la consellera de Hacienda, Ruth Merino. Rober Solsona / EP

La quita de la deuda autonómica pactada con Cataluña "es una trampa". Este es el claim del PP de Alberto Núñez Feijóo, replicado en la Comunitat Valenciana, para rechazar la medida que impulsa el Gobierno de España que preside el socialista Pedro Sánchez.

Pero en el texto reposado de las alegaciones a la iniciativa, donde sí hay espacio para matices que no caben en un mitin, el Ejecutivo de Carlos Mazón precisa que sí quiere una condonación de su deuda. Siempre, eso sí, después de que se produzca una reforma del sistema de infrafinanciación.

Ha de ser equitativa, responder a criterios objetivos y abarcar toda la deuda generada por la infrafinanciación de la última década. Pero una quita al fin y al cabo que, en caso de no ser tan ambiciosa, debería llegar acompañada de un crédito a coste cero para la Generalitat.

Así se explica la Generalitat en las alegaciones al Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las Comunidades Autónomas de régimen común, formulado por la Secretaría Autonómica de Hacienda y Financiación de la Generalitat Valenciana.