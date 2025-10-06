Valencia abre el plazo para solicitar ayudas a la vivienda: qué gastos cubre y quiénes pueden pedirlas

El Ayuntamiento de Valencia abre el plazo para solicitar ayudas a la vivienda. A partir de este lunes 6 de octubre y hasta el próximo 1 de diciembre, tanto colectivos vulnerables como mujeres víctimas de violencia y de trata podrán pedir estas prestaciones.

El consistorio ha destinado 1.236.510 euros a esta convocatoria que tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda de colectivos en situación de especial vulnerabilidad.

Estas subvenciones permitirán soluciones habitacionales a mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, así como a otros colectivos vulnerables, como las personas en riesgo de desahucio de su vivienda habitual o personas sin hogar.

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha destacado "la importancia del apoyo de las administraciones en el acceso a la vivienda, sobre todo con la población más vulnerable".

Las subvenciones cubren gastos de alquiler, entrada, deudas, suministros o alojamiento provisional producidos entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025 y son compatibles con otras similares concedidas por otras administraciones.

La propuesta de concesión y la cuantía de la ayuda se determinarán de acuerdo con el informe emitido por los servicios sociales.