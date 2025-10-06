Vista general de obra nueva y en construcción en Valencia. Efe / Ana escobar

Vista general de obra nueva y en construcción en Valencia. Efe / Ana escobar

Economía VIVIENDA

Valencia abre el plazo para solicitar ayudas a la vivienda: qué gastos cubre y quiénes pueden pedirlas

El Ayuntamiento destina a esta línea de subvenciones más de 1,2 millones de euros. Las solicitudes se podrán presentar hasta el 1 de diciembre.

Valencia
Publicada

El Ayuntamiento de Valencia abre el plazo para solicitar ayudas a la vivienda. A partir de este lunes 6 de octubre y hasta el próximo 1 de diciembre, tanto colectivos vulnerables como mujeres víctimas de violencia y de trata podrán pedir estas prestaciones.

El consistorio ha destinado 1.236.510 euros a esta convocatoria que tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda de colectivos en situación de especial vulnerabilidad.

Estas subvenciones permitirán soluciones habitacionales a mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, así como a otros colectivos vulnerables, como las personas en riesgo de desahucio de su vivienda habitual o personas sin hogar.

Una vecina de un pueblo de Valencia se queja sobre el alquiler. La Sexta

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha destacado "la importancia del apoyo de las administraciones en el acceso a la vivienda, sobre todo con la población más vulnerable".

Las subvenciones cubren gastos de alquiler, entrada, deudas, suministros o alojamiento provisional producidos entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025 y son compatibles con otras similares concedidas por otras administraciones.

La propuesta de concesión y la cuantía de la ayuda se determinarán de acuerdo con el informe emitido por los servicios sociales.