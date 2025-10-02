Boluda adquiere a la holandesa Royal Boskalis BV su negocio de remolque y salvamento en Australia y Papúa Nueva Guinea

Uno de los buques de la flota de Boluda. EE

Boluda Towage avanza en su estrategia de expansión mundial tras adquirir a la holandesa Royal Boskalis BV su negocio de remolque y salvamento marítimo en Australia y Papúa Nueva Guinea.

La transacción, cifrada en 640 millones de dólares, consolida a la empresa en la cima del negocio de remolque marítimo con presencia en los cinco continentes y la flota más potente del mundo formada por más de 850 buques, entre remolcadores y barcos de salvamento.

Boluda Towage contará así con una capacidad operativa en más de 232 puertos de todo el mundo, más de 8.000 marinos, y un equipo de soporte técnico y administrativo compuesto por 1.500 profesionales de 35 nacionalidades, que le permitirá ofrecer un servicio global a sus clientes.

"Con esta adquisición, mejoramos el servicio y la operatividad a nuestros clientes, consolidándonos como el líder mundial destacado en el remolque, con presencia en todos los continentes", afirma Vicente Boluda Ceballos, presidente de Boluda Towage.

"Queremos seguir acompañando al desarrollo de las infraestructuras de los puertos donde operamos mejorando la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad", agrega.

Según la firma, los puertos de Sydney, Perth, Botany, Gladstone, Brisbane, Newcastle, Melbourne, Weipa, Mackay, Port Moresby (Papúa Nueva Guinea) y Launceston (Tasmania) son dársenas industriales con gran movimiento de materias primas como hierro, carbón, gas natural, oro y litio, esenciales para la industria energética, tecnológica y siderúrgica.

Estos puertos, además, juegan un papel clave para la economía mundial, ya que conectan la producción de recursos naturales de Australia con los principales mercados mundiales, especialmente Asia, garantizando su papel como potencia exportadora en el comercio marítimo global.

Tras esta operación, Boluda Towage se posiciona en todo el mundo y refuerza su presencia en Asia. donde también está presente en Hong Kong, Singapur, Malasia y Timor-Leste.