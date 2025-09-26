Nazca invierte en la empresa valenciana Laberit para impulsar el crecimiento en la transformación digital

La empresa valenciana Laberit inicia una nueva etapa en su trayectoria. El fondo Nazca Small Cap ha decidido invertir en la compañía para impulsar un plan de crecimiento en el sector de la transformación digital.

En concreto, el fondo ha adquirido una participación minoritaria en la empresa valenciana, algo que abre un horizonte de oportunidades para la compañía.

Se trata de una alianza estratégica con Nazca Capital, la firma líder en inversión de capital privado en PYMES españolas no cotizadas.

A lo largo de casi dos décadas, Laberit ha construido una propuesta de valor única, cimentada en el conocimiento experto de sectores clave como la sanidad, la industria y las administraciones públicas, situando a la compañía en el top 20 nacional del sector IT.

Esta solidez se ve reforzada por una red de partners tecnológicos de primer nivel, destacando

Microsoft e IBM.

También por un portafolio integral de servicios: inteligencia artificial, soluciones avanzadas de analítica de datos, consultoría e implantación de gestión empresarial, desarrollo y mantenimiento de software a medida, soporte de infraestructuras IT tanto on-premise como en cloud, soluciones avanzadas de sanidad y la comercialización de su innovador software hospitalario SINA.

Además, la compañía cuenta con una presencia consolidada en España y Latinoamérica, sustentada sobre una base de clientes recurrentes, diversificada y sólida, reflejo de una trayectoria marcada por la excelencia y la innovación, habiendo ejecutado ya proyectos en 25 países.

Para el ejercicio 2025, Laberit superará los 70 millones de euros en ingresos, manteniendo su crecimiento a doble dígito, impulsados por el refuerzo de su oferta y la integración de equipos de primer nivel que aportan nuevas capacidades técnicas y amplían la cobertura geográfica.

Este paso, que abre una etapa de crecimiento aún mayor, se afronta con una ilusión renovada y una ambición clara: desplegar un plan de desarrollo que permita aprovechar las tendencias implacables del sector.

El plan contempla adquisiciones estratégicas de compañías que refuercen el posicionamiento de Laberit, financiadas gracias a una ampliación de capital de 10 millones de euros procedente de la operación y con apoyo adicional de financiación bancaria.

El equipo directivo de la tecnológica valenciana, con más de 25 años de experiencia, mantendrá su condición de accionista mayoritario y continuará liderando la gestión bajo la dirección de Carlos Pujadas como CEO, reafirmando el compromiso con los valores y principios que definen a Laberit.

Por su parte, Nazca Capital aportará su contrastada experiencia en proyectos de crecimiento en el ámbito de los servicios profesionales, tanto nacional como internacional, así como en procesos de desarrollo orgánico e inorgánico.

Esta inversión es la tercera del fondo Nazca Small Cap II, que ya respalda a Global Factor, referente en sostenibilidad y mercados ambientales, y a Coycama y Becrisa, líderes en el sector del mueble baño.

Laberit incorporará como miembro del consejo a Javier Martín, que fue Consejero Delegado de Tecnocom hasta su venta a Indra en el año 2017.

Bajo su liderazgo la compañía creció desde los 65 millones de facturación hasta más de 400 mediante una estrategia de crecimiento orgánico e inorgánico.

En el momento de su venta contaba con más de 5.000 empleados y operaba en 10 países. Laberit generará sinergias bidireccionales con las empresas participadas por Nazca.

Según Pujadas, fundador y CEO de Laberit, "la incorporación de Nazca marca un hito clave en la evolución de Laberit".

"Su experiencia impulsando proyectos de alto crecimiento y su entendimiento del sector, representan una gran oportunidad para acelerar nuestra expansión, explorar nuevas oportunidades de negocio y fortalecer nuestra presencia nacional. Creemos firmemente que Nazca es el socio adecuado para impulsar esta nueva etapa sin perder de vista los principios y valores fundacionales que nos definen", asegura.

Según Celia Pérez-Beato, responsable de la estrategia Small Cap de Nazca, Laberit "se alinea plenamente con nuestra tesis de inversión, centrada en compañías líderes en sectores de alto crecimiento".

"Valoramos especialmente el carácter innovador de la empresa, habiendo desarrollado un posicionamiento diferencial en sectores, con un modelo de gestión excepcional y un producto propio para el sector de hospitales con mucho éxito en el mercado, al igual que la solidez y alta reputación su equipo directivo en el mercado. Esta inversión confirma además nuestra apuesta por la transformación digital de la economía", añade.

En el marco de esta operación, Laberit ha contado con el asesoramiento de Anaford y Romá Bohorques, mientras que Nazca Capital ha sido asesorada por Deloitte y Pérez-Llorca.