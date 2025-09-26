Lafuente aspira a presidir la CEV con un proyecto "coral, con el mayor consenso posible y adaptado a los nuevos tiempos"

Vicente Lafuente en una rueda de prensa sobre su candidatura a presidir la CEV. Eduardo Manzana/EP

El presidente de Femeval, Vicente Lafuente, quiere presidir la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) "con un proyecto coral, con el mayor consenso posible y adaptado a los nuevos tiempos".

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa este viernes tras el anuncio del actual presidente de la CEV, Salvador Navarro, de no optar a la reelección.

Al conocerse la noticia, Lafuente anunció su candidatura al puesto. Según ha afirmado, la suya sería una presidencia "coral".

"Creo que la mayoría de la gente está encantada con el proyecto, pero sí que es verdad que tiene que evolucionar. Tenemos que ir adaptándonos a los nuevos tiempos y tenemos que hacer que estos cambios se hagan desde el mayor consenso posible", ha destacado Lafuente.

Además, el actual presidente de Femeval ha indicado que tanto él como Navarro han querido "no perder el discurso que quieren las empresas".

"El ruido mediático que suelen producir los procesos electorales de confrontación no puede eclipsar la línea de trabajo que llevamos", ha asegurado. Se refiere así a materias como la productividad, la competitividad, el absentismo o la "imposición" a través de reales decretos.

Asimismo, Lafuente ha explicado que se ha puesto en contacto con las patronales territoriales y ha explicado que la intención es que estas presenten "listas consensuadas" y "equilibradas por sectores y territorios".

En el caso de Alicante, ha explicado que ha hablado con César Quintanilla. Lafuente ha insistido en que "tiene que haber una candidatura consensuada. Es un tren que está pasando por la puerta de Alicante que puede ayudar a resolver los problemas históricos".

Cambio de presidencia

Esta misma semana, Navarro comunicó en una rueda de prensa que era "un buen momento para dar un paso al lado".

Navarro anunció en Castellón que la organización abriría el viernes su proceso electoral con la convocatoria oficial de elecciones. Ante los medios, transmitió que "sabiendo que Vicente Lafuente presentará su candidatura, lo mejor es dar un paso a un lado".

El anuncio llegó después de que este lunes Navarro mantuviera una reunión con el presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL), tal y como él confirmó.

Así, el presidente de la CEV expresó que "no está decepcionado" pese a no recibir los apoyos necesarios para presentar una candidatura conjunta.

También transmitió que su decisión llega después de que en los últimos meses haya recibido disconformidad de parte de algunos sectores empresariales de la Comunitat.

Las elecciones tendrán lugar el próximo 6 de noviembre; días antes ya había adelantado su intención de presentarse a la reelección en un cargo que desempeñaba desde hace ocho años.