Vicente Lafuente anuncia su candidatura para presidir la patronal valenciana y agradece la renuncia de Salvador Navarro

El vicepresidente de la CEV y presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), Vicente Lafuente, ha anunciado que recabará los avales necesarios para presentarse a dirigir la patronal valenciana.

Así lo ha comunicado tras el anuncio del actual presidente de la CEV, Salvador Navarro, de no optar finalmente a la reelección en el proceso electoral abierto.

En una declaración institucional, Lafuente ha agradecido el "gesto" de Navarro, que ha anunciado que da un "paso al lado" al conocer la existencia de esta candidatura.

De esta manera, ha destacado de Navarro "todo su esfuerzo por la vertebración territorial y la integración de todos los actores relevantes del tejido empresarial".

A su juicio, este paso es "fruto de la confianza, el diálogo, la lealtad, unidad y el consenso mantenido entre ambos para que la CEV siga siendo el espacio de representación y defensa de las inquietudes del empresariado de Alicante, Castellón y Valencia".

En esta línea, Lafuente ha defendido que Femeval "siempre se ha sentido un pilar básico de la CEV, con la que, junto al resto de sectores, colabora y trabaja estrechamente en todos aquellos temas de impacto empresarial y social".

Por ello, y tras escuchar a diferentes organizaciones que integran la CEV, Lafuente sostiene que "se pone de manifiesto la necesidad de dar un nuevo impulso, coordinado entre todos, para seguir avanzando y sostener la capacidad de representación empresarial que hoy ostenta, fruto del trabajo realizado bajo la presidencia de Salvador Navarro".

Por ello, anuncia que, con el "respaldo incondicional" de su federación del metal, va a recabar los avales necesarios para presentar su candidatura a la presidencia de la patronal valenciana, una decisión que afronta "con ilusión, responsabilidad y respeto a la institución".

Renuncia de Navarro

El actual líder de la patronal valenciana, Salvador Navarro, ha anunciado ante los medios de comunicación su elección "personal" de no presentarse a la reelección como presidente de la CEV en las próximas elecciones.

"Es un buen momento para dar un paso al lado", ha asegurado. El presidente de la CEV ha expresado que "no está decepcionado" pese a no recibir los apoyos necesarios para presentar una candidatura conjunta.

También ha transmitido que su decisión llega después de que en los últimos meses haya recibido disconformidad de parte de algunos sectores empresariales de la Comunitat.

Las elecciones tendrán lugar el próximo 6 de noviembre; días antes ya había adelantado su intención de presentarse a la reelección en un cargo que desempeñaba desde hace ocho años.

Navarro, que ha hecho un repaso de su trayectoria en la CEV, ha dicho que tras "ocho años en modo autonómico" es "momento de retirarse" y ha expresado su voluntad de trabajar "en una única candidatura" y no "poner en riesgo" la organización al plantearse otras opciones.