Salva Navarro deja tras 8 años la patronal valenciana CEV: no optará a un tercer mandato al no apoyarle varios sectores

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha anunciado que no se presentará a la reelección como presidente de la patronal valenciana.

Así lo ha comunicado en una rueda de prensa este martes, donde ha asegurado que "es un buen momento para dar un paso al lado".

Navarro anunció en Castellón que la organización abriría el viernes su proceso electoral con la convocatoria oficial de elecciones. Ante los medios, ha transmitido que "sabiendo que Vicente Lafuente presentará su candidatura, lo mejor es dar un paso a un lado".

El anuncio llega después de que este lunes Navarro mantuviera una reunión con el presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL), tal y como él ha confirmado.

El presidente de la CEV ha expresado que "no está decepcionado" pese a no recibir los apoyos necesarios para presentar una candidatura conjunta.

También ha transmitido que su decisión llega después de que en los últimos meses haya recibdo disconformidad de parte de algunos sectores empresariales de la Comunitat.

Las elecciones tendrán lugar el próximo 6 de noviembre; días antes ya había adelantado su intención de presentarse a la reelección en un cargo que desempeñaba desde hace ocho años.

Pese a que ha confirmado que no hay todavía ninguna candidatura formal, el presidente de la patronal había mostrado su postura de continuar al frente de la CEV, aunque este martes ha presentado la renuncia.

También ha explicado que en la reunión Lafuente le comunicó su proyecto y que este todavía no ha presentado su candidatura. Sin embargo, Navarro apuesta por una candidatura "continuista" al frente de la patronal.

Noticia en actualización

