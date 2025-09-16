Boluda compra el negocio ferroviario de Transfesa y se convierte en el 2º operador de mercancías tras Renfe

La compañía de transporte marítimo y logística internacional de Boluda Corporación Marítima, Boluda Shipping, ha dado un paso adelante en su estrategia de expansión y sostenibilidad.

Lo hace con la adquisición de los servicios ferroviarios de transporte intermodal de mercancías a la empresa alemana Grupo Transfesa.

De esta forma, la compañía avanza en su estrategia de diversificación de negocio, reforzando su red de servicios ferroviarios en la península ibérica y se convierte en el 2º operador de mercancías tras Renfe.

Además, así también ofrece soluciones logísticas sostenibles puerta a puerta más respetuosas con el medio ambiente. Esto lo logra con el fomento de la utilización de los corredores verdes, algo que contribuye a la reducción de las emisiones de Co2 y la huella de carbono.

Con este movimiento, Boluda Shipping no solo incrementa su capacidad operativa, sino que también diversifica su actual porfolio de servicios al cliente, integrando nuevas rutas y combinando modalidades de transporte más sostenibles.

La operación incluye también el transporte para sectores industriales, así como las actividades de mantenimiento y servicios de maniobras y terminales.

Según el presidente ejecutivo de Boluda Shipping, Ignacio Boluda, "el transporte ferroviario de mercancías se consolida como un medio de transporte sostenible y eficiente, situándose en el centro estratégico de nuestra logística intermodal".

"En Boluda Shipping reforzamos nuestros servicios al cliente con soluciones logísticas puerta a puerta más sostenibles, impulsando los corredores verdes y fomentando la creación de cadenas de suministro descarbonizadas", ha añadido.

En general, Boluda Shipping centra su principal ámbito de actuación en la prestación de servicios marítimos de transporte internacional y logística intermodal sostenible.

A través de su naviera Boluda Lines, dispone de un total de 11 líneas marítimas que conectan la península ibérica con el norte de Europa, el archipiélago canario y la costa occidental africana. Cuenta con una flota de 15 barcos que operan en 33 puertos de 14 países.

La compañía proporciona también servicios de logística portuaria en terminales marítimas a través de Boluda Maritime Terminals, operando en un total de 9 terminales en península ibérica y las islas Canarias.

A través de Boluda Logistics, la compañía despliega una amplia oferta de servicios de transporte y logística intermodal que complementan su porfolio, ofreciendo una amplia cobertura a sus clientes (transporte por carretera, ferrocarril y almacenamiento, entre otros).