Boluda compra el negocio ferroviario de Transfesa y se convierte en el 2º operador de mercancías tras Renfe
La compañía avanza en su estrategia de diversificación de negocio al reforzar su red de servicios en la península ibérica.
Más información: El área metropolitana y las políticas de suelo, "claves" para resolver el problema de la vivienda en Valencia
La compañía de transporte marítimo y logística internacional de Boluda Corporación Marítima, Boluda Shipping, ha dado un paso adelante en su estrategia de expansión y sostenibilidad.
Lo hace con la adquisición de los servicios ferroviarios de transporte intermodal de mercancías a la empresa alemana Grupo Transfesa.
De esta forma, la compañía avanza en su estrategia de diversificación de negocio, reforzando su red de servicios ferroviarios en la península ibérica y se convierte en el 2º operador de mercancías tras Renfe.
Además, así también ofrece soluciones logísticas sostenibles puerta a puerta más respetuosas con el medio ambiente. Esto lo logra con el fomento de la utilización de los corredores verdes, algo que contribuye a la reducción de las emisiones de Co2 y la huella de carbono.
Con este movimiento, Boluda Shipping no solo incrementa su capacidad operativa, sino que también diversifica su actual porfolio de servicios al cliente, integrando nuevas rutas y combinando modalidades de transporte más sostenibles.
La operación incluye también el transporte para sectores industriales, así como las actividades de mantenimiento y servicios de maniobras y terminales.
Según el presidente ejecutivo de Boluda Shipping, Ignacio Boluda, "el transporte ferroviario de mercancías se consolida como un medio de transporte sostenible y eficiente, situándose en el centro estratégico de nuestra logística intermodal".
"En Boluda Shipping reforzamos nuestros servicios al cliente con soluciones logísticas puerta a puerta más sostenibles, impulsando los corredores verdes y fomentando la creación de cadenas de suministro descarbonizadas", ha añadido.
En general, Boluda Shipping centra su principal ámbito de actuación en la prestación de servicios marítimos de transporte internacional y logística intermodal sostenible.
A través de su naviera Boluda Lines, dispone de un total de 11 líneas marítimas que conectan la península ibérica con el norte de Europa, el archipiélago canario y la costa occidental africana. Cuenta con una flota de 15 barcos que operan en 33 puertos de 14 países.
La compañía proporciona también servicios de logística portuaria en terminales marítimas a través de Boluda Maritime Terminals, operando en un total de 9 terminales en península ibérica y las islas Canarias.
A través de Boluda Logistics, la compañía despliega una amplia oferta de servicios de transporte y logística intermodal que complementan su porfolio, ofreciendo una amplia cobertura a sus clientes (transporte por carretera, ferrocarril y almacenamiento, entre otros).