Volkswagen y PowerCo fabricarán baterías de estado sólido en Sagunto para sus nuevos modelos eléctricos

Cinco de los nuevos vehículos de PowerCo durante el acto inaugural del inicio de la construcción de la gigafactoría de PowerCo del Grupo Volkswagen. Jorge Gil / Europa Press

El grupo de automoción alemán Volkswagen y su filial PowerCo producirán baterías de estado sólido en la sede del grupo en Sagunto (Valencia) para la nueva familia de coches eléctricos urbanos de Volkswagen, Skoda y Cupra desde el próximo año 2026.

Así lo ha anunciado el conglomerado alemán en el Salón del Automóvil de Múnich, donde las nuevas baterías de celda unificada servirán de propulsión a los Volkswagen ID. Cross y Skoda Epiq producidos en Navarra y también en los Cupra Raval y Volkswagen ID. Polo que se configurarán en Barcelona.

Igualmente, las primeras células se fabricarán a finales de año en la gigafactoria de Salzgitter (norte de Alemania) y posteriormente, desde el próximo año, se unirán Sagunto y St. Thomas en Canadá.

La batería de celda unificada ('Unified Cell') implica un enorme desarrollo para la marca, ya que su densidad energética de alrededor de 660 Wh/l la convierte en una de las células de batería más potentes del segmento de gran volumen.

Esta producción supone un aumento de alrededor del 10% en comparación con las células anteriores.

Esta nueva gama de baterías permitirá a los nuevos modelos de la 'Electric Urban Car Family' tener una autonomía de hasta 450 kilómetros y un tiempo de carga inferior a los 25 minutos (valores previstos según la marca).

Desarrollada por PowerCo, se utilizará en hasta el 80% de los vehículos eléctricos de todas las marcas y regiones.

De la misma manera, podrá equiparse con diversas composiciones químicas, desde LFP y sodio-ion hasta NMC y estado sólido, lo que ofrece la máxima flexibilidad pese a la estandarización.

"La célula de batería es una tecnología clave del siglo XXI y desempeña un papel crucial para el futuro de la industria automovilística europea. Hoy damos un gran paso hacia nuestro objetivo de establecer la tecnología de baterías en Europa", ha asegurado el CEO de PowerCo, Frank Blome.

Además, ha resaltado que "desde el punto de vista tecnológico, nuestra primera serie de celdas de batería está absolutamente a la altura de los competidores consolidados. Y ya estamos trabajando en nuevos productos para clientes con química LFP o de ion-sodio".

"El Grupo Volkswagen y sus marcas están impulsando el progreso tecnológico a toda velocidad. Hemos tomado las riendas de tecnologías clave de la movilidad eléctrica, permitiendo desarrollar las mejores soluciones para nuestros clientes", ha afirmado el CEO de Volkswagen AG, Oliver Blume.

Primer vehículo de prueba

Por su parte, PowerCo, Ducati y Audi han equipado por primera vez una motocicleta totalmente eléctrica con la innovadora batería de estado sólido.

La moto se basa en la V21L totalmente eléctrica de Ducati, pero su sistema de baterías ha tenido que diseñarse desde cero para cumplir los requisitos de la tecnología 'QuantumScape'.

Para Volkswagen, no es una evolución cualquiera, sino que la nueva tecnología de celdas unificadas ofrece ventajas significativas en términos de densidad energética, capacidad de carga rápida, seguridad y ciclo de vida.

"La alta densidad energética que se consigue con la tecnología de estado sólido es perfecta para un vehículo de alto rendimiento como una motocicleta deportiva", ha explicado el CEO de Ducati, Claudio Domenicali.

El siguiente hito para Volkswagen AG es el desarrollo de una moto de carreras para realizar pruebas en pista. Paralelamente, PowerCo y QuantumScape ya están trabajando en la integración de la tecnología de estado sólido en la Unified Cell en vehículos.

Sistema de almacenamiento

Por último, Volkswagen ha dado a conocer que su filial dedicada a la recarga y a la energía, Elli, conectará a la red el primer sistema de almacenamiento estacionario a gran escala en diciembre de 2025.

Este sistema, con una potencia de 20 MW y una capacidad de almacenamiento de 40 MWh, se basa en paquetes de baterías de PowerCo y sirve como plataforma escalable para el comercio de energía.

De esta manera, el grupo estima que será necesario aumentar considerablemente la capacidad de almacenamiento de energía para armonizar la fluctuante oferta de energía eólica y solar con la demanda.