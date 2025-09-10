Hidraqua logra el certificado ISO que acredita la satisfacción de sus clientes en los más de 60 municipios que gestiona

Hidraqua está de enhorabuena: ha conseguido la certificación ISO 10002. Este reconocimiento indica que cumple con el estándar internacional para la gestión de reclamaciones y la satisfacción del cliente.

De esta manera, la empresa ha acreditado la satisfacción en la prestación de este servicio en los más de 60 municipios que gestiona actualmente repartidos por toda la Comunitat, incluyendo Alicante, Valencia y Castellón.

Este reconocimiento no llega por casualidad, sino que hasta conseguirlo, Hidraqua ha pasado con éxito una serie de auditorías sobre el proceso de atención al cliente que ha implementado en todas sus oficinas.

Hidraqua es reconocida por su proyecto de atención al cliente basado en IA con el Platinium Customer Experience Award

La certificación ISO 10002 es una norma internacional que establece y supervisa el procedimiento que la entidad ha seguido, en este caso, para la gestión de las quejas y reclamaciones.

Este proceso ha estado centrado siempre en la satisfacción del cliente, permitiéndole además estar informado durante todo el proceso del estado de las peticiones.

En este sentido, el director de Clientes de Hidraqua, Isidoro Andreu Hurtado, ha destacado que esta certificación "representa un paso muy importante en el compromiso con la ciudadanía".

"Nos permite garantizar que cuando un usuario tiene una consulta o reclamación va a recibir un trato cercano y eficiente", detalla Hurtado, ya que el proceso se centra en "mejorar la experiencia del cliente, en el compromiso activo de nuestra empresa y en el análisis de los procedimientos del servicio".

Además, la ISO 10002 también facilita la eficacia operativa de Hidraqua a la hora de identificar las tendencias y el origen de las reclamaciones. Esto, según explica Hurtado, "permite adaptar el enfoque, determinar las áreas en las que se puede mejorar y minimizar las causas".

Y ha hecho hincapié en otro factor crucial: "La implicación de todos los departamentos garantiza una estrategia común que aporta valor añadido a la gestión en todo el territorio".

Al mismo tiempo, tal como ha señalado, este procedimiento también permite "dirigir al personal hacia nuevas oportunidades de formación, conocimientos y habilidades en la prestación del servicio al cliente, identificando dónde y cómo se puede mejorar".

Asimismo, para el director de Clientes de Hidraqua, "ser críticos y contar con una visión de mejora repercute directamente en la satisfacción de los usuarios".

Esta, asegura, la recogen y analizan "a través de encuestas, tanto sobre el servicio global como a aquellas personas que han consultado o solicitado gestiones a través de los diferentes canales de atención que están disponibles".

"Nuestro objetivo es que toda persona que contacte con nosotros sienta que sus necesidades son importantes y que estamos aquí para resolverlas de la mejor manera posible, siendo capaces de ofrecerles una orientación y un servicio eficiente", ha subrayado Hurtado.

Y añade: "Es imprescindible mantener la cercanía y claridad con nuestros usuarios, ya que el agua es un servicio esencial y merecen la mejor atención en todo momento".