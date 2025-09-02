El Roig Arena de Valencia, a punto para su estreno: "Hemos invertido 400 millones de euros para estar en la élite mundial"

El Roig Arena ya está preparado para irrumpir en Valencia, y cuenta las horas para abrir sus puertas a conciertos, eventos, partidos de baloncesto, congresos... Y una amplia zona de restauración, que con la entrada de septiembre ya iniciaron su actividad.

Este recinto multiusos impulsado por Juan Roig, presidente de Mercadona, ha contado con una inversión final global de 400 millones de euros. Así, como ha afirmado el director general de Roig Arena, Víctor Sendra, buscan "formar parte de la élite europea y mundial".

La inauguración será este sábado 6 de septiembre, con un concierto-homenaje al cantante valenciano Nino Bravo. El espectáculo, llamado 'Bravo, Nino', reunirá por primera vez en este recinto a 20 artistas de gran reconocimiento nacional.

La inversión definitiva en el Roig Arena ha sido de 400 millones de euros "sufragados íntegramente por Juan Roig con su patrimonio personal", ha asegurado Sendra.

"Desde su inicio ha sido un proyecto vivo, que ha ido evolucionando y mejorando con el paso del tiempo; es una inversión responsable, a la altura de lo que la ciudad merece", ha destacado el director general del Roig Arena.

Así, ha detallado que dentro de este presupuesto "se incluyen varias actuaciones del 'Proyecto Ciudad' del Roig Arena, que tiene el objetivo de mejorar las dotaciones del distrito de Quatre Carreres y de la ciudad de Valencia en general".

Se incluyen en ello la construcción del colegio público Les Arts, que ya está en funcionamiento y ha tenido un coste de 8 millones de euros; un parking público, abierto hace un año, con 20 millones de euros invertidos; y la urbanización y ajardinamiento de más de 40.000 metros cuadrados, donde se incluye el Parque de la Afición del Valencia Basket, por 7 millones de euros.

"El Roig Arena es una inversión de Juan Roig para Valencia, la Comunidad Valenciana y España de la cual se siente muy orgulloso, al igual que nosotros de que lo haga y que toda la sociedad se pueda beneficiar de ello", ha subrayado.

Y añade: "A partir de ahora, el recinto tiene que ser sostenible por sí mismo, generando más ingresos que gastos con un modelo de negocio que lo respalde".

200 eventos

Entre septiembre de 2025 y de 2026, el recinto tiene previsto "recibir a más de un millón de personas" repartidas entre los distintos eventos musicales de entretenimiento, corporativos y deportivos que tiene programados hasta ahora, según ha asegurado Sendra.

En concreto, durante este periodo, el Roig Arena ya tiene cerrados 70 eventos corporativos, 70 conciertos y eventos de entretenimiento y cerca de 60 partidos de los equipos masculino y femenino del Valencia Basket. A esto habría que añadir la Copa del Rey de baloncesto.

Vista aérea del Roig Arena. EFE/Biel Aliño

A estas citas podrán acudir más o menos asistentes, dependiendo de las necesidades del recinto. Este, diseñado por los estudios de arquitectura HOK y ERRE y cuyas obras se han extendido entre 2020 y 2025, cuenta con distintas configuraciones.

Algunas de ellas son la pista central, con un máximo de 20.000 espectadores en modo concierto y de 15.600 en modo basket, hasta el Auditorio, con un aforo máximo de 2.000 personas, pasando por diferentes salas de distinto tamaño preparadas para acoger eventos de menor envergadura.

En el plano musical y de entretenimiento, el ritmo de venta de los 60 eventos en comercialización es muy positivo. Roig Arena ya ha vendido el 75% de sus entradas de estos eventos, con 14 sold outs para 'Bravo, Nino'; Camilo; Manuel Carrasco, dos conciertos de Joaquín Sabina; Los40 Music Awards; Anuel AA; The Waterboys; The Chicken; La M.O.D.A.; Delaossa; Fito & Fitipaldis; Hans Zimmer y Dani Martín.

"Los datos confirman que Valencia vende, que es una ciudad a tener muy en cuenta para las giras de grupos y artistas internacionales", ha destacado Sendra, que añade que "las cerca de 600.000 personas que van a poder a disfrutar de la música en el Roig Arena van a impactar positivamente en la economía de la ciudad".

Se estima que, como mínimo, el Roig Arena impactará en más de 150 millones de euros en la economía valenciana hasta septiembre de 2026, una cifra que se focaliza en el público de fuera de Valencia que se desplazará a los eventos musicales y de entretenimiento y que no suma el turismo de negocios (eventos de empresa y congresos) y el generado por los partidos del Valencia Basket.