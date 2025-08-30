El pueblo de Valencia donde más ha subido el alquiler: un piso de 80 m2 alcanza los 1.100 euros al mes

El mercado del alquiler en España vive un momento complicado. Según un estudio de pisos.com, los precios no solo reflejan una realidad económica difícil, sino también un cambio de paradigma en la vivienda.

Los españoles dedican de media el 52,61% de su salario bruto para cubrir el alquiler de una vivienda 'tipo' de 90 metros cuadrados, según un informe del mismo portal inmobiliario, que apunta que alquilar una habitación en un piso compartido supone un 18,46% del sueldo.

El récord de subida de precios de todo el país se lo lleva Moncada, un pueblo situado a 15 minutos de Valencia. Sus vecinos no tardaron en protestar por los precios desorbitados: "La gente del pueblo sin poder vivir en su pueblo", lamentó un joven en redes sociales del medio local Moncada al Día.

En portales como Idealista, un piso en Moncada de 80 m2 alcanza los 1.100 euros al mes, y la gran mayoría de anuncios están dirigidos exclusivamente a alquiler de estudiantes.

Precisamente los vecinos de esta localidad critican que muchos propietarios prefieren alquilar sus pisos a este perfil de personas, y que para ello incrementan los precios por encima de lo asumible.

Ferran Font, director de Estudios del portal inmobiliario pisos.com, explicó que "la necesidad de compartir gastos es una constante, y el mercado de habitaciones compartidas se ha adaptado como la opción más viable para muchos".

Un total de once capitales de provincia superan el 50% del salario bruto destinado al alquiler. Valencia se encuentra entre ellas, con el 63,99%.

Fenómeno generalizado

De acuerdo con el último estudio publicado por Fotocasa, el precio medio del alquiler en España subió un 14,1% interanual en julio, situándose en 14,37 €/m2 al mes. Moncada justo ha registrado el mayor incremento del país: un 39,3% en un solo año.

El precio medio en esta localidad alcanzó los 13,99 €/m2 al mes, lo que significa que alquilar un piso estándar de 80 m2 cuesta ya 1.119 euros mensuales. Y así se observa en portales inmobiliarios consultados por este medio.

Índice de los municipios con mayor incremento interanual. Fotocasa

A este incremento se suman otras ciudades valencianas con subidas superiores al 30%, como Paterna (+38,7%), Burjassot (+34,3%) y Sagunto (+34,2%).

En el conjunto del país, el precio medio de un piso de 80 m2 ha pasado en un año de 1.007 euros a 1.150 euros, es decir, 142 euros más caro que en 2024.

Estos datos ponen de manifiesto que el encarecimiento del alquiler no es exclusivo de las grandes capitales, sino que afecta también a municipios del área metropolitana, donde se refleja una tendencia generalizada de incremento de los precios.