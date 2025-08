Sigue la desigualdad en la financiación por habitante en España: de 3.215 euros por valenciano a 4.313 por cántabro

La última liquidación del sistema de financiación autonómico, la de 2023, vuelve a poner en evidencia el agravio a la Comunitat Valenciana de un modelo que acumula ya nueve años caducado y permanece a la espera de su reforma.

Los valencianos volvieron a situarse en el último puesto de la cola del conjunto de Comunidades Autónomas de régimen común en recursos recibidos por habitante.

En concreto, recibieron 199 euros menos que la media y 1.098 menos que los habitantes de Cantabria, que repitió como la región más favorecida con 4.313 euros por persona y año.

La autonomía, como viene siendo habitual, se mantuvo en última posición en recursos por habitante recibidos del sistema de financiación para pagar servicios básicos como la sanidad y la educación. Recibió 3.215 euros frente a los 3.414 de la media del resto de españoles.

Los datos definitivos de la liquidación, que se paga con dos años de decalaje y es el resultado de ajustar las entregas a cuenta con los datos de recaudación del ejercicio, sitúan a la Comunitat Valenciana en último lugar y a la Región de Murcia como la segunda peor financiada.

Por delante, aunque por debajo aún así de la media, se encontraron -en orden inverso-. Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y las Islas Baleares.

Por encima, Galicia, Aragón, Asturias, Castilla y León, Canarias, Extremadura, La Rioja y, finalmente, Cantabria, que lidera el ranking. De la cántabra a la riojana existe una financiación superior de 426 euros por habitante.

Las previsiones de 2026

Los datos han hecho estallar a la consellera de Hacienda valenciana, Ruth Merino, que acusó al Ejecutivo central de "seguir perpetuando un modelo profundamente injusto que penaliza a cinco millones de valencianos y valencianas infrafinanciados desde hace ya más de dos décadas".

"Para los valencianos es insultante que el Gobierno presuma de un apoyo récord a las comunidades o de su voluntad política por reforzarlas. Porque, aunque los recursos del sistema de financiación sean más altos que nunca, están tan mal repartidos, como siempre, y las comunidades infrafinanciadas seguimos perdiendo", dijo.

Merino se refería, en particular, al anuncio que había hecho apenas un día antes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero a través de una carta dirigida a la Generalitat: que la Comunitat tendría la mayor cifra de entregas a cuenta de la historia el próximo año.

La consellera de Hacienda, Ruth Merino. EE

Los cálculos que el Gobierno cuantificaba en la misiva que inyectaría en 2026 a la Comunitat fueron de 14.885 millones de euros por las entregas a cuenta, lo que supondría "un incremento del 6,2% a lo percibido este año".

A esa previsión se sumaría la liquidación del sistema correspondiente al año 2024, cuya estimación ronda los 2.516 millones de euros. En total, 17.310 millones de euros del sistema de financiación en 2026 a la Comunitat Valenciana.

Lo que en definitiva, según el departamento de Montero, sería "un nuevo récord que supera en un 8,7% los recursos que percibe en el presente ejercicio".

Las promesas del Gobierno de España no sirvieron, no obstante, para aportar tranquilidad al Gobierno valenciano. Merino aseguró que Sánchez "no regala nada, sino que es el presidente de un Gobierno zombie que no gobierna".

Menos aún, si se tiene en cuenta que el Consell ha tenido que recurrir a la banca privada para financiar su déficit del año anterior, una deuda que cubría desde hace 12 años el Gobierno de España con el denominado "FLA extraordinario".

La Generalitat Valenciana acordó con CaixaBank y otras dos entidades financieras la concesión de un crédito por importe de 1.816 millones de euros. Un importe que se destinará a "atender las obligaciones pendientes de pago con proveedores de servicios públicos esenciales".

Todo ello en un contexto de postdana que ha derivado en un distanciamiento cada día más pronunciado entre ambas administraciones y en el que el presidente del Gobierno y el de la Generalitat todavía no han mantenido ningún encuentro desde que ocurriera la tragedia.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, incluso, ha puesto negro sobre blanco a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar al desentenderse del Plan de Recuperación elaborado por la administración autonómica y ha evitado comprometerse con la financiación que debería aportar el Estado para hacer viable su ejecución.