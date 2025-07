Mazón quiere un préstamo bancario para pagar 1.816 M€ a proveedores: pide a Sánchez que se lo autorice o le pague el FLA

El Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón (PP) ha ratificado este martes en su pleno una solicitud de autorización al Gobierno de España para formalizar una gran operación de endeudamiento fuera del sistema del FLA por valor de 1.816 millones de euros.

El objetivo de la misma es financiar el déficit incurrido por la Generalitat en 2024. Es decir: la Generalitat quiere recurrir a entidades privadas para poder pagar a sus proveedores y los servicios públicos. "No es la solución que nos gusta, pero es la única alternativa".

Así lo ha lamentado la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este martes. Con esta medida de presión, el Ejecutivo autonómico obliga al central a decidir sobre un gran crédito o a brindar de una vez el 'extra FLA'.

En su comparecencia, Merino ha explicado que este mecanismo es "la única forma que nos permite el Gobierno de España pagar a los proveedores" tras su "falta de lealtad institucional" al no aprobar este año el fondo de liquidez autonómica extraordinario.

En declaraciones recogidas por Europa Press, la dirigente ha explicado que la operación tiene que ser aprobada por el Consejo de Ministros, y ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) que la autorice "cuanto antes".

"No me quiero poner en situación de que no se autorice en el Consejo de Ministros del próximo martes", ha dicho la consellera. Si se aprueba el próximo martes, el Consell estará en disposición de pagar a los proveedores antes de que finalice julio, ha dicho.

"El préstamo de entidades financieras va a permitir, si se cumplen los plazos que hemos previsto, poder pagar las facturas pendientes antes de que finalice julio. Pero es importante destacar que esta autorización que se necesita lo que supone es que estamos de nuevo en manos del Gobierno de España", ha dicho Merino.

La titular de Hacienda ha recordado que el Consell marcó como fecha límite este lunes, 7 de julio, para que el Ejecutivo central acordase el fondo de liquidez. Al no tener noticias, el Consell ha activado "una vía alternativa de financiación para garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales", fuera del sistema del FLA.

Negociación con bancos

La operación se plantea a corto plazo, a un año, y se articulará en varios préstamos bilaterales con las entidades financieras, con un tipo de interés aún por determinar, según ha detallado la consellera, antes de explicar que el Consell lleva semanas hablando con diferentes entidades financieras y ha recibido "muy buena respuesta" por parte de las mismas, que "van a cubrir la totalidad del importe".

En este contexto, Ruth Merino ha denunciado que el Gobierno de España "por primera vez en 12 años" no ha habilitado el FLA extraordinario, "ese mecanismo que nos permite cada año cubrir el déficit autonómico del ejercicio anterior".

"Se creó como extraordinario para un momento concreto, pero en el caso de la Comunitat Valenciana, la peor financiada de España, junto con Murcia, se ha convertido en algo habitual", ha subrayado.

La titular de Hacienda ha hecho hincapié en que "el origen de todo esto" radica en un sistema de financiación autonómico "que no se reforma, que lleva más de diez años caducado y sobre el que no parece tener intención el Gobierno de avanzar".

Un aspecto que se suma a "otros agravios que ya conocen", como la "actualización tardía" de las entregas a cuenta y a otro tipo de circunstancias que demuestran la "falta de lealtad institucional" del Gobierno.

Además, ha hecho hincapié en que el Ejecutivo valenciano ha recibido el apoyo de los sindicatos y la patronal. "Este Consell no está solo, tenemos a los agentes sociales de nuestra parte", ha valorado.

La dirigente confía en que al Ejecutivo central "le quede altura de miras, responsabilidad y lealtad institucional con el sistema autonómico". Preguntada por si el Consejo de Ministros no aprueba esta operación, la consellera de Hacienda ha rechazado "ponerse en esa circunstancia".

"No sé qué podrían alegar para negarnos esto (...), no encuentro razón que pudieran alegar para no autorizar que la Comunidad Valenciana, a pesar de su nivel de deuda, se endeude más para poder pagar los servicios fundamentales", ha remarcado.

Ajustes

Por su parte, la vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha indicado que desde "hace unos días" la Generalitat trabaja en un plan de "optimización del gasto público".

Entre las medidas que plantean las distintas consellerias está, ha precisado, la digitalización en Justicia, así como acuerdos marco de compra de medicamentos para reducir su precio y el hecho de ajustarse a que el 80% de la prescripción de fármacos sea genérico en Sanidad. "Hay margen de mejora", ha reconocido.

También se trabaja en una herramienta para unificar los datos relativos al absentismo de las distintas consellerias, "para saber dónde estamos y, a partir de ahí, poder tomar las medidas necesarias".

"Pero esto que estamos haciendo nunca puede nivelar la situación de no contar con el extra FLA", ha advertido, al tiempo que ha garantizado que el Consell trabaja para buscar "todas esas medidas a corto y a largo plazo que puedan mejorar la situación".

No obstante, "lo urgente hoy es pagar los servicios públicos", ha incidido. "Lo fundamental es poder pagar tanto a las farmacias como a las residencias y como al resto de nuestros proveedores de los servicios públicos", ha resumido.