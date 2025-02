El Gobierno valenciano alerta de que la propuesta de Sánchez para reformar la financiación perjudica a la Comunitat

El secretario autonómico de Hacienda del Gobierno valenciano, Eusebio Monzó, ha alertado de que la propuesta para el cálculo de la población ajustada que el Ministerio ha llevado a la reunión de este miércoles no garantiza a la Comunitat Valenciana mejorar su situación actual.

En su lugar, según Monzó, genera diferencias de necesidades de gasto por habitante de hasta dieciséis puntos porcentuales frente a los once puntos que existen en la actualidad, e insta a la ministra de Hacienda a aclarar si su propuesta de reforma es compatible con la "financiación a la carta" para Cataluña.

"La propuesta que el Gobierno nos ha puesto sobre la mesa no beneficia en absoluto a la Comunitat Valenciana, porque es tan abierta que, en función de cómo se cierre, puede agrandar aún más las injustificables diferencias actuales y hundir todavía más a la Comunitat Valenciana", ha manifestado.

Unas declaraciones que ha realizado tras asistir al Comité Técnico Permanente previo a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que tendrá lugar el próximo 26 de febrero.

El número dos de la Conselleria ha asegurado que el criterio para la asignación de recursos entre las comunidades autónomas debe ser el de la población "porque los servicios públicos se prestan a personas". Y ha instado, así, al Ejecutivo central a aportar más recursos del Estado al sistema.

En este encuentro técnico entre las comunidades y el Ministerio de Hacienda previo a la reunión del CPFF prevista para el día 26 han participado también el director general de Financiación, Nicolás Jannone, y la directora general de Tributos y Juego, Inmaculada Domínguez.

Los representantes de la Generalitat se han reafirmado en las alegaciones enviadas al Ministerio de Hacienda en enero de 2022 en respuesta a su primera propuesta sobre la nueva metodología de cálculo de la población ajustada con vistas a poner en marcha la reforma del sistema de financiación autonómica.

Por ese motivo, han reiterado que tomar como referencia la población ajustada en base a variables demográficas y correctivas "poco transparentes y sin justificación técnica, es arriesgado porque genera diferencias significativas de financiación por habitante entre comunidades no justificadas".

Y han defendido que estas diferencias "no deberían situarse por encima del 5% sea cuáles sean las variables utilizadas y los pesos asignados".

Además, la delegación valenciana ha instado al Ministerio de Hacienda a plantear un esquema completo de cómo quedaría el sistema en su conjunto para reactivar la reforma, ya que considera fundamental que aclare si va a mantener los actuales fondos secundarios que "distorsionan" el reparto inicial del Fondo de Garantía.

De lo contrario, en tanto que los resultados del modelo de financiación "dependen del conjunto de variables de lo que constituye un sistema", advierten de que la Generalitat no apoyará ninguna propuesta de población ajustada "sin conocer el resto de los elementos del nuevo sistema".

La Generalitat solo apoyará la propuesta si existe un compromiso del Ministerio de eliminar con la reforma del sistema la "discriminación financiera injustificada" que sufren actualmente las comunidades infrafinanciadas, así como de incorporar de manera inmediata un Fondo de Nivelación que iguale estas regiones a la media.

Además, el secretario autonómico de Hacienda ha realizado una mención expresa en el apartado de ruegos para que el Ministerio de Hacienda permita financiar el exceso de déficit de 2024 mediante el FLA extraordinario.

También ha reclamado al Gobierno que actualice "de inmediato" las entregas a cuenta del sistema de financiación, para evitar que ambas situaciones sigan generando tensiones de tesorería, precisamente cuando la Generalitat afronta el esfuerzo de la reconstrucción tras las riadas de octubre.

Por último, los representantes de la Generalitat han exigido al Ministerio que dé continuidad a los trabajos iniciados este miércoles en una nueva convocatoria del Comité Técnico Permanente de Evaluación.

"Para que no suceda como en 2022, cuando la ministra de Hacienda guardó su propuesta inicial en un cajón en lugar de asumir su responsabilidad de revisar su propuesta tras recibir las alegaciones de las comunidadeds autónomas".

"A la carta"

"No podemos olvidar que todo este debate técnico no tiene sentido mientras la ministra de Hacienda no nos aclare cómo encaja la financiación a la carta que está dispuesta a conceder a Cataluña con el mantenimiento de los principios de igualdad y solidaridad que deben primar en el sistema", ha criticado Monzó.

"Porque por mucho que nos quieran confundir, el sistema que nos proponen no puede ser singular y solidario a la vez, no puede ser multilateral y bilateral y, sobre todo, no puede ser que dé más recursos a todas las comunidades autónomas cuando de lo que estamos hablando es de la salida de Cataluña del régimen común", ha insistido.