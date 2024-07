La empresa que hace las sillas de 150.000 bares y los 'tuppers' de Mercadona factura 147 millones de euros

No es una firma muy conocida, pero debe de haber pocos españoles que no hayan utilizado sus productos plásticos. No en vano es la fabricante de sillas y mesas para marcas de cerveza que ha amueblado las terrazas de 150.000 bares. O el proveedor de productos plásticos de Mercadona.

Se trata de Sp-Berner, compañía especializada en la transformación de plástico que cerró el pasado ejercicio con una facturación de cerca de 147 millones de euros y un beneficio antes de impuestos de 12,5.

Los ingresos, comparados con el ejercicio anterior, se redujeron en un 6,7% por la reducción de los precios de venta. Mientras que el beneficio antes de impuestos recuperó los niveles del año 2021, según un comunicado remitido por la empresa.

"Esto ha sido gracias al plan estratégico, que incluye el control de costes, la optimización del porfolio y la mejora de todos sus procesos", explicó en su escrito esta compañía familiar valenciana, que cumple 60 años de trayectoria con presencia en más de 50 países.

Sp-Berner contribuye de forma activa a la conservación "mediante el reciclaje de residuos de plástico en su propia planta de reciclaje de Torrent (Valencia), que cuenta con 72.000 metros cuadrados".

En el pasado ejercicio, recicló alrededor de 20.000 toneladas de plástico que convirtió "en materia prima de alta calidad que la compañía aplica para consumo propio y para su comercialización". Ha incrementado un 77% la venta de esta materia prima reciclada.

Sede de SP-Berner en Aldaia. EE

La empresa valenciana consume actualmente 60% de energía procedente de fuentes renovables "y sigue trabajando en la reducción de su huella de carbono (en 1.500 toneladas de CO2), utilizando para uso propio la energía que genera en sus parques fotovoltaicos".

Sp-Berner agrega en su escrito que invirtió más de 12 millones de euros en inversión en el pasado ejercicio. Para el 2024 la inversión prevista es de 15 millones de euros "dirigida a la especialización de sus centros de producción, potenciando su propio taller de matricería y desarrollando mejoras en robotización y automatización en sus diferentes plantas productivas".

En los próximos aspira a "consolidarse" como "la mejor opción de fabricante de plástico sostenible del sur de Europa". En particular, en "la especialización y el desarrollo de las categorías de limpieza, menaje del hogar, mobiliario de jardín y dentales".

Jorge Escarpa Taberner, CEO de SP-Berner

También aspira al crecimiento de "las unidades de negocio industrial y mueble publicitario, esta última gracias a los acuerdos con importantes marcas cerveceras". "Actualmente, más de 150.000 terrazas de bar en España tienen mobiliario sostenible fabricado por Sp-Berner", subraya.

La compañía, fundada en 1964 por Julian Escarpa Ochoa, celebra este año su 60 aniversario. La segunda generación, liderada por Julian Escarpa Gil, hizo crecer la empresa durante las últimas décadas. Actualmente, la compañía se encuentra en pleno relevo generacional. Asume el liderazgo de la misma la tercera generación, con Jorge Escarpa Taberner como CEO.

Cuenta con tres plantas de producción en Valencia, con una superficie total de 350.000 metros cuadrados con más de 120 máquinas inyectoras y con moldes de fabricación propia, transforma el plástico post-consumo y reciclado en su propia planta.