Las asombrosas cifras del ERE de Ford: prejubilaciones por 3.000 euros al mes y despidos de 180.000 en Almussafes

Pactado el último ERE de Ford Almussafes, llega la pregunta clave para los 4.800 empleados de la industria: ¿Cuánto cobraría yo si me convierto en una de las 626 salidas? Para descifrar el importe individualizado, la compañía ha distribuido sus habituales tablas. Y de ellas se desprende que el nuevo expediente, como el último de 2023, tendrá prejubilaciones de hasta 3.000 euros al mes y despidos de hasta 180.000 euros brutos.

Las cifras se desprenden de los escenarios realistas más beneficiosos para los trabajadores, según precisan a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes conocedoras de la negociación. La empresa alcanzó el acuerdo el pasado miércoles con UGT, sindicato mayoritario en la planta, y con la oposición de STM Intersindical.

Las prejubilaciones contarán con una indemnización prorrateada mensual de entre 2.000 y 3.000 euros por empleado (según su rango y edad), además de las cotizaciones a la seguridad social que también realizará la empresa. De media, a la multinacional le costará cada prejubilación alrededor de 300.000 euros.

Los datos son idénticos a los del último ERE, realizado en 2023. También ocurre lo mismo con las indemnizaciones por despido acordado. Las mismas, tal y como recogen las tablas, contemplan cifras asombrosas. Tanto es así que un empleado de administración o ingeniería (tabla 2) de grado 8 y 28 años en la empresa percibiría la friolera de 232.673 euros, más 40.000 adicionales si se marcha antes de julio.

No obstante, las fuentes consultadas apuntan que este no sería un caso verosímil, porque los empleados con tantos años en la empresa podrían acogerse a prejubilaciones, que son más ventajosas. Se espera que la proporción sea de un 70% de prejubilaciones y un 30% de despidos pactados. Además, los empleados de administración o ingeniería de grado 8 se encuentran en el grado previo a la gerencia, y no son un perfil partidario de marcharse.

Desde una perspectiva realista, cabe tomar como máximo el posible despido de un empleado de administración o ingeniería de grado 7 y 20 años de antigüedad, que percibiría 140.165 euros de indemnización, más 40.000 adicionales por partir antes de verano. En este caso, el montante se elevaría por encima de los mencionados 180.000 euros brutos.

Por lo que respecta a los trabajadores de fábrica (tabla 1), un trabajador de grado 9 y 20 años de experiencia percibiría 108.453 euros de indemnización más los 40.000 si se marcha antes de julio, de modo que el total rozaría los 150.000 brutos. Las tablas completas de Ford, adjuntas a continuación, permiten cotejar cada caso concreto.

Ford pasará, en solo cinco años, de 6.700 a 4.200 trabajadores, lo que supone un 37% menos que en 2020. El último es el cuarto ERE en solo cinco años. Las salidas efectivas mediante expediente de regulación de empleo fueron de 350 en 2020, 600 en 2021 y 950 en 2023, según la información recopilada por EL ESPAÑOL-Invertia.

En consecuencia, los contratos destruidos en un lustro serán de un máximo de 2.526. Tal circunstancia puede reducir la plantilla a un mínimo de 4.174 personas. Lo habitual, al tratarse de las mencionadas prejubilaciones o bajas incentivadas a las que deben acogerse los empleados de forma voluntaria, es que no se alcance el máximo.

Ford, sin embargo, intentará acercarse esta vez a los 626 despidos pactados tras renunciar a otros 996 despidos objetivos que contempló inicialmente. Estos últimos se transformarán finalmente en un ERTE con una aportación especial del Gobierno de España, ya que Ford espera necesitarlos en 2027. En esa fecha está prevista la producción de un nuevo coche híbrido.