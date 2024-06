Mazón pide que las CCAA se puedan quedar la recaudación extra del IVA asociada a su crecimiento económico

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha propuesto este miércoles, frente a la "financiación singular" que el Gobierno de España plantea para Cataluña, "una financiación incentivada en beneficio de todos". Su propuesta contempla que las autonomías dispongan en su totalidad de la recaudación extra que consigan mediante impuestos como el IVA.



Mazón ha pedido estudiar "el concepto de incentivo", de manera que se dé un margen para actuar sobre impuestos como el IVA a aquellas comunidades que pueden aportar más a la caja común y que pueden conseguir que en España entre más actividad económica y más divisas.



Como ejemplo, según las declaraciones del mandatario recogidas por Efe, ha señalado que si de 100 euros de IVA que recauda la Comunitat Valenciana, 50 son para la autonomía y 50 para la caja común, si esta comunidad tiene margen para que en vez de 100, entren 120 euros, esos 20 euros extra podían repartirse, con un incentivo para la Comunitat.

El dirigente del PP considera necesario "abrir la reflexión" para que la financiación no sea "la manta del pobre" sino que haya "manta para todos".



Se trata, según Mazón, de "dar margen para cumplir con un mínimo y conseguir ese excedente que beneficie a todos", y ha señalado que con ese extra se podrá dotar "más y mejor al conjunto de España, en un pacto multilateral, no singular, y en una caja común y no privilegiada" en la que los aportadores tengan un incentivo.

El presidente valenciano se ha pronunciado así en el primero de los foros autonómicos del ciclo informativo La España vertebrada, organizado por El Mundo.

