El 'nuevo' Puerto de Valencia llega tras meses de discretos contactos PP-PSOE en plena guerra por la amnistía

La relación PP-PSOE pasa por uno de sus peores momentos tras las cesiones de Pedro Sánchez al independentismo. Pero se ha producido una gran excepción en plena guerra política por la amnistía. La Generalitat Valenciana lleva meses negociando con el Gobierno de España la ampliación del puerto de Valencia que, tras años de bloqueo político, fue anunciada este jueves por el ministro Óscar Puente.

El ministro socialista brindó con cava con el presidente, Carlos Mazón, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ambos del PP. La foto choca con la gran tensión entre ambos partidos. Pero la ocasión lo merecía. El primero lleva menos de un mes en el cargo. Los segundos, apenas cinco meses. En este breve lapso temporal, y en el peor de los escenarios políticos, han sacado adelante un proyecto millonario que llevaba cuatro años en el cajón del Ministerio.

Tras el anuncio realizado este jueves por Puente, ya en el relajo de los corrillos, los artífices de la decisión revelaron los detalles que la hicieron posible. Resultó crucial la predisposición de la Generalitat Valenciana y su interlocución con Puertos del Estado desde la llegada de Mazón a la Presidencia.

El líder del PP escogió como presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia a Mar Chao. Huyó de un nombramiento político. Apostó por una dirigente de perfil técnico que guarda una estrecha relación con Álvaro Rodríguez Dapena, presidente de Puertos del Estado.

La interlocución entre ambos garantizó un escenario ajeno a la política. En cualquier caso, continuaron los gestos de Mazón hacia el Ministerio, con el nombramiento en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia de los alcaldes socialistas de Sagunto y Gandía. Ambos, Darío Moreno y José Manuel Prieto, participaron este jueves con honores en el acto.

El PP redujo los decibelios. Chao optó por el silencio sobre la ampliación norte. Llegó a parecer que la reivindicación se apagaba. En su toma de posesión, que se produjo poco antes de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, apenas mencionó el proyecto. Fue de hecho Rodríguez Dapena quien más la reivindicó aquel día.

Lo que ocurría en realidad es que el proyecto se cocía a fuego lento. La Generalitat, pese al estruendo político, propiciaba un escenario cómodo para que PSOE lo hiciera suyo. Los socialistas pusieron una condición: tomar las riendas tras la investidura.

Recurrieron al argumento de que no podían aprobar la actuación estando en funciones. No era cierto, pero sí necesario a nivel político, para no incurrir en desequilibrios antes de la delicada votación que debía revalidar a Sánchez. Sumar está en contra de la ampliación del puerto de Valencia.

La Generalitat Valenciana preparó el terreno lo mejor que pudo. Pero restaba un ingrediente imprescindible y ausente hasta la fecha: la llegada de un ministro socialista que apostara sin ambages por el proyecto. Ni Raquel Sánchez ni el valenciano José Luis Ábalos tuvieron la determinación que ha demostrado Óscar Puente en menos de un mes.

Al vallisoletano, en cambio, le han bastado unas semanas para concluir, consultando a los técnicos de su Ministerio, que la declaración de impacto ambiental (DIA) emitida para el proyecto en 2007 sigue vigente en la actualidad.

La controversia al respecto responde a las modificaciones introducidas por MSC en su proyecto de 2019, cuando decidió crear el gran muelle de contenedores automatizado pegado al dique de abrigo, y no como lo propuso inicialmente. ¿La razón? Crear una línea recta kilométrica para cargar y descargar con comodidad los nuevos megabuques que están construyendo las navieras.

Puertos del Estado concluyó que era suficiente con la DIA de 2007 por tratarse de una modificación de 'aguas adentro'. Así lo determinó hace un año. Solo exigía una validación de la propia Autoridad Portuaria de Valencia. Y este último aspecto fue cuestionado por los tribunales, al considerar que la APV no debía decidir sobre la idoneidad de su propio proyecto.

La cuestión sobre la idoneidad, aún no resuelta, generaba los últimos reparos de los socialistas. Compromís -fuerza integrada en Sumar- anunció este jueves que llevará la decisión a los tribunales. Pero Óscar Puente ha considerado que este último debate no resta al Gobierno autoridad para licitar la obra de 660 millones de euros que corresponderá al Estado. El resto, hasta superar la friolera de los 2.000 millones, los invertirá la firma italosuiza MSC.

La situación de debilidad de Yolanda Díaz tras su ruptura con Podemos generó un contexto aún más propicio para el PSOE, una vez superada la investidura. Y los socialistas, con Puente a la cabeza, decidieron dar un paso adelante.

En las últimas semanas, el ministro se ha empapado personalmente del asunto, tal y como demostró este jueves. La comunicación fue fluida entre Carlos Mazón y el socialista. Y así fue como dos recién llegados han logrado en unos pocos meses desatascar la gran inversión que lleva años atascada por las dudas del Gobierno de España.

El próximo Consejo de Ministros aprobará el martes que viene la licitación de las obras de la ampliación norte del recinto, según precisó Puente. El dirigente subrayó en Valencia la importancia de "anticiparse" a las necesidades del "primer puerto del Mediterráneo". "Se trata de un proyecto 100% sostenible y autosuficiente, que funcionará con energías limpias", subrayó.

