Peter Lim vende el 42% del Valencia CF a Pitchwise Holdings, participado por el fondo americano KKR

Peter Lim, máximo accionista del Valencia CF, ha vendido el 42% del club a Pitchwise Holdings, una firma participada por el fundador y presidente del fondo americano KKR. Así lo ha comunicado por sorpresa este viernes el propio club.

"Kiat Lim, presidente del Valencia CF, y Pitchwise Holdings, un consorcio integrado por family offices e inversores institucionales a largo plazo, liderado por los experimentados ejecutivos del sector deportivo Ann Rodriguez y Corey Woolfolk, han alcanzado un acuerdo de asociación que permitirá aportar nueva inversión directa al Club, junto con su experiencia en gestión deportiva y operativa", reza el escrito.

Entre los inversores que respaldan a Pitchwise se encuentran George Roberts, cofundador y copresidente ejecutivo de KKR, Penner Sports Group y Henry Kravis, cofundador y copresidente ejecutivo de KKR, según ha precisaado la entidad.

"Mediante la compra de acciones a Meriton Holdings, Pitchwise adquirirá una participación minoritaria significativa en el Valencia CF", reza el escrito.

La operación estima al Valencia CF "en un valor de empresa de 1.250 millones de euros, que refleja el conjunto de los activos del Club, incluidos los equipos masculino y femenino, así como el actual Camp de Mestalla, con capacidad para 49.000 espectadores, y el proyecto del Nou Mestalla, que aspira a convertirse en uno de los estadios más grandes de Europa, con capacidad para más de 70.000 aficionados", agrega.

Asimismo, Pitchwise "aportará 100 millones de euros de nuevo capital, que estarán disponibles de forma inmediata para su inversión directa en el Club". "Pitchwise llegará a ostentar una participación del 42% en la entidad. Meriton Holdings continuará siendo el accionista mayoritario, y Kiat Lim seguirá ejerciendo como presidente en el marco de una nueva estructura accionarial junto a Ann Rodriguez y Corey Woolfolk", reveló el club.

La inversión de Pitchwise está sujeta a las condiciones habituales para el cierre de la operación, incluidas las correspondientes autorizaciones regulatorias.

Pitchwise Holdings

Pitchwise Holdings es un consorcio integrado por family offices privados e inversores institucionales a largo plazo, liderado por Ann Rodriguez y Corey Woolfolk, concebido para desarrollar un modelo de propiedad a largo plazo en el fútbol, basado en valores y en el respeto por la cultura y la identidad locales.

Ann Rodriguez es una ejecutiva del sector deportivo de ascendencia española, con "más de 25 años de experiencia al frente de procesos de crecimiento y transformación en grandes marcas y eventos deportivos, entre ellos Atlanta United, San Jose Earthquakes, la WNBA y el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 (LA28)", según desglosa el comunicado.

Corey Woolfolk, por su parte, "conecta el mundo del fútbol con el capital institucional". "Combina una trayectoria profesional de una década como futbolista en Estados Unidos con experiencia en los sectores de la biotecnología y el capital riesgo, además de experiencia en inversión futbolística en clubes de Europa y Sudamérica", agrega.

Sobre Penner Sports Group

Penner Sports Group (PSG) es un grupo empresarial familiar de inversión en deporte y entretenimiento, fundado por Greg y Carrie Penner en 2022 y con sede en Denver, Colorado. Entre sus participaciones figuran los Denver Broncos de la NFL y una participación minoritaria en los Colorado Rockies de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB).

"La nueva estructura accionarial liderará al Club en el que será su hito más importante en los últimos 100 años: el traslado al Nou Mestalla. Este proyecto dotará a Valencia, la tercera ciudad más grande de España, de un estadio a la altura de las ambiciones del Club, en un país que será uno de los coorganizadores de la Copa Mundial de la FIFA de 2030", destaca el comunicado.

Kiat Lim, presidente del Valencia CF, ha declarado:

«El Valencia CF ha despertado un gran interés, pero el equipo de Pitchwise ha sido el único con el que realmente he querido explorar una asociación. Aportan experiencia en inversión a largo plazo y un profundo conocimiento del sector deportivo, y hemos tenido la oportunidad de conocernos muy bien. Con Ann, Corey, George y Pitchwise Holdings, estoy convencido de que estamos entrando en una nueva era y de que podemos lograr grandes cosas para el Valencia CF. Juntos construiremos un Club moderno cuyos equipos masculino y femenino compitan de forma constante en Europa, cuya cantera forme talento de primer nivel mundial y cuyo nuevo hogar, el Nou Mestalla, se convierta en un referente para la ciudad y para toda la Comunitat Valenciana».

Ann Rodriguez y Corey Woolfolk, socios generales de Pitchwise Holdings, han señalado:

«Es un honor unirnos a Kiat en la gestión y el desarrollo del Valencia CF, una de las grandes instituciones del fútbol español. A lo largo de este proceso, hemos tenido la oportunidad de visitar Valencia en numerosas ocasiones y comprobar de primera mano lo especial que es esta región. Con su ilustre historia, una afición numerosa apasionada y un espectacular nuevo estadio próximo a su finalización, el Club cuenta con todos los elementos necesarios para convertirse en una entidad de referencia en Europa, tanto en el fútbol masculino como en el femenino. Sin embargo, también somos conscientes de que el entorno regulatorio y competitivo del fútbol moderno exige mucho más que potencial: requiere una estrategia de inversión clara y un enfoque definido. Estamos deseando trabajar con todas las personas que forman parte del Club, incluida su afición, para hacerlo realidad».

En representación de los inversores de Pitchwise, George Roberts ha afirmado:

«Hemos tenido la oportunidad de conocer muy bien a Kiat y creemos que esta nueva alianza con el Valencia CF representa la oportunidad más ilusionante del fútbol europeo. Esperamos poder apoyar a Ann, Corey y Kiat mientras conducen al Club hacia un futuro prometedor».