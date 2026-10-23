Así es Penner, el grupo inversor que entra en el Valencia CF: dueño de los Denver Broncos y familia de Walmart

Pitchwise Holdings ha entrado de lleno en la propiedad del Valencia CF. Tal y como ha anunciado el club che, el consorcio de inversores adquirirá una participación del 42% del club mediante la compra de acciones a Meriton Holdings, propiedad de Peter Lim.

Según el acuerdo que el club ha hecho oficial este viernes, el nuevo grupo inversor, además de entrar en el accionariado, también aportará 100 millones de euros de nuevo capital, los cuales estarán disponibles de forma inmediata para su inversión directa en el Valencia CF.

Sin embargo, tras la operación aparecen dos grandes inversores. Por un lado, el grupo KKR a través de la inversión de George Roberts y Henry Kravis, cofundadores y copresidentes ejecutivos; y por otro lado, la participación de Penner Sports Group, que está muy vinculado a la gestión deportiva.

En cuanto a Penner, su relación con el mundo del deporte es muy reseñable al ser propietario de los Denver Broncos de la NFL y de parte de los Colorado Rockies, ya que en abril de 2026 adquirió una participación minoritaria del 40% del equipo por alrededor de 700 millones de dólares.

El propietario del grupo, Gregory Boyd Penner, es un empresario e inversor estadounidense con una destacada trayectoria en el ámbito financiero y deportivo.

Además, es socio fundador de Madrone Capital Partners y presidente del consejo de administración de Walmart, cargo que ocupa desde 2015. También está casado con Carrie Walton Penner, hija de Rob Walton y nieta de Sam Walton, fundador de Walmart.

Por otro lado, KKR es uno de los gigantes de la inversión mundial con presencia en distintos sectores económicos y ya estaba vinculado a la ciudad a través de la industria musical. Sus fundadores, George Roberts y Henry Kravis, que son primos, crearon la compañía en 1976 junto a Jerome Kohlberg.

La firma, cuyo nombre corresponde a las iniciales de sus apellidos, comenzó su andadura con una inversión inicial de unos 120.000 dólares y un modelo basado en la compra de empresas para mejorar su gestión y venderlas posteriormente y obtener beneficio.

Su metodología, que revolucionó Wall Street, les permitió ampliar su actividad al sector inmobiliario, las infraestructuras, el crédito y los seguros, hasta consolidarse como uno de los grandes grupos de inversión del mundo.

Ambas corporaciones han invertido en el proyecto deportivo agrupados bajo Pitchwise Holdings, el grupo que se ha hecho con el 42% del club valencianista y que entra de lleno en el accionariado.

Pitchwise Holdings

La compra del grupo americano, por tanto, plantea cuestiones internas a resolver en un momento de cambios en la estructura deportiva con las salidas de Carlos Corberán como entrenador y de Ron Gourlay como director deportivo, además de cambios institucionales, como los que se han oficializado este viernes, y el futuro traslado al Nou Mestalla desde la próxima campaña.

En primer lugar, qué aportará la llegada de Pitchwise Holdings a un Valencia CF que desde hace años está sumido en la inestabilidad institucional.

En concreto, se trata de un grupo inversor integrado por oficinas patrimoniales familiares ('family offices') e inversores institucionales que está especializado en proyectos relacionados con el fútbol profesional y busca oportunidades de inversión en clubes para "apoyar su rendimiento a largo plazo y su crecimiento sostenible".

La compañía reúne a inversores, antiguos deportistas y profesionales con experiencia en la gestión deportiva. En su página web destacan su modelo de trabajo, basado en "combinar capital paciente, estabilidad en la propiedad y conocimientos operativos para fortalecer las estructuras de los clubes y favorecer un crecimiento sostenible".

La firma considera que los equipos de fútbol son instituciones vinculadas a su historia, territorio y aficionados. Por ello, busca modernizar sus organizaciones sin perder sus raíces, apostando por una gestión responsable y una visión de futuro. Su estrategia también contempla mejorar la gobernanza, las infraestructuras y las condiciones de trabajo de jugadores y empleados.

En su apuesta por el Valencia CF, el proyecto estará liderado por Ann Rodríguez y Corey Woolfolk, socios generales con trayectorias complementarias en la dirección deportiva, la estrategia empresarial y la inversión.

Rodríguez y Woolfolk

La segunda cuestión que concierne a los aficionados es si la familia Lim mantendrá el control ejecutivo sobre la institución; cuestión que ha quedado resuelta en el comunicado.

"Meriton Holdings continuará siendo el accionista mayoritario, y Kiat Lim seguirá ejerciendo como presidente en el marco de una nueva estructura accionarial junto a Ann Rodríguez y Corey Woolfolk", han detallado.

Ann Rodríguez es una directiva estadounidense con más de 25 años de experiencia en el sector deportivo. A lo largo de su carrera, ha desempeñado funciones de responsabilidad en entidades de fútbol y baloncesto, además de participar en la organización de grandes eventos internacionales.

Uno de los hitos de su trayectoria fue su participación en la puesta en marcha del Atlanta United, equipo de la Major League Soccer (MLS), donde ocupó el cargo de vicepresidenta de Operaciones Comerciales. Asimismo, trabajó en Under Armour y desarrolló parte de su carrera en la WNBA, donde alcanzó el puesto de directora de Operaciones (COO).

Más adelante, Rodríguez se sumó al comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028, asumiendo tareas relacionadas con la estrategia y la gestión. En el ámbito académico, se graduó en la Universidad de Princeton y cursó un MBA en la Universidad de Stanford.

Por su parte, Corey Woolfolk es un antiguo futbolista profesional estadounidense que, tras finalizar su etapa en los terrenos de juego, orientó su carrera hacia el mundo de los negocios y las inversiones. Su formación deportiva comenzó en la Universidad de Stanford, antes de competir durante cerca de diez años en distintas ligas norteamericanas.