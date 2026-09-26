Fondos extranjeros lideran la pugna por el solar Mestalla con ofertas que alcanzan los 170 millones de euros

El Valencia CF ha recibido ofertas no vinculantes que alcanzan los 170 millones en la subasta que realiza para vender las parcelas de Mestalla. Las pujas más altas, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, están lideradas por fondos extranjeros.

Se trata de enseñas que no han trascendido hasta la fecha debido al hermetismo con el que el club maneja el proceso de venta, sujeto a estrictas cláusulas de confidencialidad. Un tapado se puede llevar el gato al agua.

La información circula con retraso, hasta el punto que buena parte de los aspirantes que acaban de trascender son compañías ya descartadas o que se encuentran lejos de las propuestas más altas.

Una de las alianzas empresariales bien posicionadas es la que conforman la promotora Pryconsa y el grupo Atitlan, que asumirían, respectivamente, el desarrollo residencial, por un lado, y terciario, por otro -las oficinas y las tiendas-, tal y como informó Economía Digital.

Está por ver si esta alianza empresarial española es capaz de mantener el pulso inversor de las propuestas que lideran los fondos extranjeros, que son hasta la fecha los que más millones se han mostrado dispuestos a desembolsar.

Hay pujas entre 150 y 170 millones, como detalló Tribuna Deportiva. Este periódico ha podido confirmar que son varias las situadas en la horquilla más alta.

En cualquier caso, no tiene por qué ganar necesariamente la puja más alta. Los tiempos de pago y la solvencia de los aspirantes serán también determinantes para el Valencia CF a la hora de escoger, habida cuenta de la necesidad de liquidez que tiene para afrontar la construcción de su nuevo estadio.

En concreto, el club quiere amortizar cuanto antes deuda contraída con Goldman Sachs para librarse del pago de abultados intereses la próxima temporada, circunstancia que le permitiría mejorar sobremanera su fair play financiero.

En el Valencia CF se respira optimismo ante la marcha del proceso, por la nutrida competencia de las pujas y la cantidad de las mismas.

Como reveló Levante-EMV, al mismo han concurrido, al menos en alguna fase, enseñas como Neinor, TM Grupo Inmobiliario, ABU, Culmia o Admara.

De todas ellas, solo Neinor, compañía española pero respaldada por el potente músculo inversor de fondos internacionales, encaja con la categoría de las favoritas expuesta por este periódico.

Pisos más caros

En caso de confirmarse una venta por hasta 170 millones, los pisos de Mestalla acabarán siendo todavía más caros de lo previsto. Como subrayó este periódico, tal circunstancia y la elevada inversión ha dejado fuera de juego a las compañías valencianas de referencia en la promoción inmobiliaria.

"Nos exige vender 400 pisos a casi un millón de euros. Son muchas viviendas caras. Estamos acostumbrados a vender a esos precios, hay mercado. Pero no es lo mismo vender 20 que 400. Da vértigo afrontar un volumen tan grande".

Es la reflexión compartida por promotoras que analizaron inicialmente la adquisición del solar del estadio de Mestalla en el marco de la subasta abierta por el club. Sus cuentas eran las siguientes.

Vista del estadio de Mestalla. EE

"Si el Valencia CF quiere al menos 140 millones de euros por las parcelas, eso significa que el comprador pagará 1.700 euros por metro cuadrado de edificabilidad, por metro de techo, y que tendrá que vender caro, entre los 6.000 y los 8.000 euros por metro cuadrado de techo".

Con estas cifras, una vivienda de 100 metros se situaría entre los 600.000 y los 800.000 euros sin extras ni impuestos. Tal importe, junto al coste de plazas de garaje y trasteros y el correspondiente 10% de impuestos, situará el precio de muchas de las unidades "en casi un millón".

Por descontado, habrá viviendas de distintas tipologías. Las más pequeñas y más bajas resultarán más económicas, de igual modo que los áticos, el resto de plantas altas y las de mayor tamaño tendrán a buen seguro precios de siete cifras.

El Valencia CF ultima junto a CBRE la subasta, que podría concluir en pocas semanas con la adjudicación definitiva.

Edificio icónico

Como reveló este periódico, el nuevo planeamiento aprobado para el solar permitirá la construcción en el lugar de un "edificio icónico" de los más altos de Valencia, de 29 plantas y 107,7 metros de altura.

Así consta en el estudio volumétrico encargado por el Valencia CF a Tes Ingenieros, al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, que trasladó a la superficie la edificabilidad bajo rasante que había sido concedida al club para que maximizara sus ingresos.

Volumetría inicial y la actual con el edificio icónico. EE

La parcela cuenta con una edificabilidad de casi 100.000 metros cuadrados, y el Valencia CF espera, pese a las dudas de los promotores, rebasar la mencionada cifra de 150 millones de euros.

Gesvalt Sociedad de Tasación SA valoró el inmueble en 148,94 millones en una tasación que se encargó en realidad para aportar la parcela como garantía de cobro de los préstamos suscritos por el Valencia CF a través de Goldman Sachs.

La cifra sorprendió en el sector porque la última oferta conocida por el suelo, la de ADU Mediterráneo, fue de 140 millones de euros en 2019, cuando el mercado estaba mucho menos tensionado que ahora.

La parcela cuenta exactamente con una superficie edificable de 97.225 metros cuadrados, según las cifras detalladas entonces por ADU.

Del total, 55.769 pueden ser destinados a vivienda -entonces fueron proyectadas cinco grandes torres, y otros 41.456 a los apartados terciario y comercial.