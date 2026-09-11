La alcaldesa de Valencia, sobre el inicio de la Fórmula 1 en Madrid: "Yo no tengo ninguna envidia"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha asegurado que no siente "ninguna envidia" por la celebración del Mundial de Fórmula 1 en la Comunidad de Madrid, en el flamante estreno del nuevo circuito urbano 'Madring', que acogerá una carrera de la categoría reina del automovilismo durante los próximos diez años.

"No tengo ninguna envidia, la verdad. Creo que cada ciudad tiene que elegir los eventos que se adecuan más a su ciudad y a la masa deportiva", ha asegurado ante los medios de comunicación la alcaldesa de la capital del Turia.

A lo largo de este fin de semana, hasta la carrera del 13 de septiembre, la Fórmula 1 inaugura el circuito de 'Madring', ubicado en la capital de España, que comprende 5.419 metros que unen las zonas de IFEMA y Valdebebas.

Para Catalá, "es más natural" que en Valencia se celebren eventos como la Sail GP. "Es mucho más natural, por razones obvias, volver a recuperar ese maravilloso campo de regatas y hacer una Sail GP, que tiene una aportación muy razonable de la parte pública, pero que tiene un impacto internacional bastante considerable", ha recalcado.

Además, también ha afirmado que para el Ayuntamiento de Valencia es "mucho más considerable" acoger el European Athletics Indoor Championships 2027, evento por el cual el consistorio está rehabilitando "con casi dos millones de euros" el Palau Velòdrom Lluís Puig.

"Para nosotros es mucho mejor apostar por estos eventos", ha afirmado. La primera edil ha explicado que estas celebraciones son "más naturales" para la ciudad por la "tradición" en atletismo.

Cabe recordar que Valencia acogió una carrera del calendario de la Fórmula 1 durante cinco años consecutivos hasta que en 2013 expiró oficialmente su licencia para acoger un Gran Premio.

Actualmente, el trazado que vio una de las victorias más recordadas de Fernando Alonso, el piloto asturiano dos veces campeón del mundo, en el año 2012 se encuentra actualmente abandonado.

Gran Premio de España

El Gran Premio de España de Fórmula 1 llega por primera vez a Madrid del 11 al 13 de septiembre de 2026, con el nuevo circuito 'Madring' como escenario principal, un trazado urbano, muy técnico y en el que los errores se pagarán muy caros.

El trazado, situado entre IFEMA y Valdebebas, cuenta con 5,4 kilómetros, 22 curvas y 57 vueltas, incluyendo la espectacular curva La Monumental, con un peralte del 24%.

Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato, durante los primeros entrenamientos libres David Davies / PA Wire

La carrera supone el regreso de la Fórmula 1 a Madrid más de cuatro décadas después de la última prueba celebrada en Jarama, consolidando nuevamente a la capital dentro del calendario internacional.

Copa América

Por otro lado, la alcaldesa de Valencia también ha hecho referencia a otra de las competiciones más prestigiosas que ha acogido la ciudad, como es la Copa América de vela.

Catalá, ha asegurado que "tanto los organizadores como los equipos --de la Copa América de vela-- nos han transmitido que están como locos por volver" a la ciudad, a la vez que ha recalcado que "es una opción" que la competición se vuelva a celebrar en la capital del Turia.

En sus declaraciones ha recordado que fue el consistorio valenciano quien descartó el regreso de la competición de vela porque "estábamos en un proceso distinto, en un proceso de recuperación tras la dana, y porque no tenía sentido".

No obstante, ha afirmado que, "tanto los organizadores como los equipos nos han transmitido que están como locos por volver a Valencia y yo creo que eso es una opción. Hay que valorarlo y hay que hacer una consideración de todo lo que implica".

Dicho esto, la alcaldesa ha hecho hincapié en que ya se ha celebrado la Spain Sail Grand Prix en la ciudad. "Todo el mundo --ha dicho-- nos ha visto de nuevo navegar a mucha velocidad y yo creo que eso va a conllevar otras cosas, obvio, aunque yo te he de decir que la Sail GP está firmada por tres años más dos".

Y ha agregado que desde el consistorio están "muy contentos" con la edición, ya que ha sido "muy interesante". "Pensamos que también es un evento que se va a consolidar en Valencia", ha apuntado.