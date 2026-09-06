El US SailGP Team conquista el gran premio de la 'Fórmula 1 del mar' celebrado en València

El equipo estadounidense US SailGP Team se llevó el volante del gran premio del Rolex SailGP que se celebró durante este fin de semana en València después de ganar y remontar en la última carrera clasificatoria y repetir triunfo en la manga final.



El US SailGP se impuso en la cuarta carrera de una jornada dominical marcada por la falta de viento. Los norteamericanos llegaron a dicha manga fuera de los puestos de acceso a final, pero su triunfo unido al último puesto cosechado por Los Gallos, el conjunto español, lo colocó como líder del grupo B, informa EFE.



El equipo estadounidense se cruzó en la final con el Rockwool Racing, segundo de su grupo, y con el Red Bull Italy y el Bonds Flying Roos, primero y segundo del grupo A. Y en la carrera por el volante, el piloto Taylor Canfield lideró a su embarcación hasta cruzar en primera posición la línea de meta.





Los australianos del Bonds Flying Roos, cuyo copropietarios, Hugh Jackman y Ryan Reynolds, estuvieron apoyándolos en las pruebas, y los italianos del Red Bull completaron el podio en segunda y tercera posición. Los daneses del Rockwool Racing fueron los últimos en cruzar la línea de meta.



El fin de semana de València dejó un sabor amargo para el equipo español de Los Gallos.

El conjunto nacional llegaba a la jornada del domingo como líder del grupo B con 14 puntos, dos más que el Rockwool Racing y cuatro más que el US SailGP Team. Pero una mala salida en la cuarta carrera del gran premio lo obligó a ir a remolque durante toda la manga y terminó cruzando la meta en última posición.





Ese resultado unido a la victoria de los norteamericanos dejó al US SailGP Team como líder del grupo y al Rockwool Racing como segundo en la gran final por la disputa del volante.



La quinta carrera prevista también para este domingo se suspendió por falta de viento y Los Gallos se quedaron sin opciones de poder pelear por el puesto en la final.

Pese al resultado de este domingo, el equipo español se mantiene segundo en la clasificación general y mantiene sus opciones de llegar a la final en la que compiten los tres mejores y que se disputa en Abu Dhabi.

Con todo, la cita valenciana ha generado gran expectación y ha reunido a cientos de aficionados, autoridades e incluso a estrellas de Hollywood para contemplar una competición que combina elementos del deporte y la tecnología y que cada año amplía su masa de aficionados.