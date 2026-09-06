Hugh Jackman y Ryan Reynolds, invitados de cine en el SailGP de Valencia, la 'Fórmula 1 del mar'

Valencia acoge este fin de semana al circuito internacional de SailGP, la 'Fórmula 1 del mar', con la celebración del Spain Sail Grand Prix en aguas de la ciudad, prueba que ha generado gran expectación y ha reunido a cientos de aficionados, autoridades e incluso a estrellas de Hollywood como Hugh Jackman y Ryan Reynolds.

Las estrellas de cine, copropietarios del equipo australiano Bonds Flying Roos, ganador de las tres primeras temporadas, no quisieron perderse la primera prueba del fin de semana disputada ayer sábado en un nuevo campo de regatas situado entre la playa y el dique del puerto.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, compartió una foto con los actores durante la clasificación a la carrera final, que se decidirá este domingo con la disputa de otras dos mangas.

Esta competición también ha atraído a otras estrellas que han decidido invertir en equipos e impulsar el deporte, como Kylian Mbappé, Sebastian Vettel o Anne Hathaway.

Equipo español

Los Gallos, el equipo español que compite en el campeonato, encarrilaron la clasificación para la final del gran premio que se disputa durante este fin de semana tras acumular dos victorias en las tres carreras clasificatorias.



El piloto español Diego Botín fue el más rápido tanto en la carrera inaugural como en la segunda carrera y terminó en segunda posición la manga final. Así, Botín otorgó 14 de los 15 puntos en juego y acercó la clasificación a la final de este domingo, informa EFE.



Sería la primera vez que Los Gallos logran una clasificación a la ronda final durante un gran premio celebrado en España ya que no fueron capaces de lograrlo en los cuatro años en los que Cádiz fue sede del SailGP.

El Spain Sail Grand Prix llega cuando solo restan tres eventos antes de la Gran Final de Abu Dhabi, prevista para noviembre. La cita valenciana será, por tanto, importante para una flota que afronta ya la fase decisiva en la lucha por las tres plazas que darán acceso a la final por el título.

Entre los equipos que necesitan sumar posiciones se encuentra Emirates GBR, defensor del título de 2025, que mantiene su particular batalla con otros aspirantes como NorthStar, Francia y Estados Unidos.