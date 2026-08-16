Ferran Torres, nuevo jugador del PSG y héroe del Mundial, ya tiene un mural en Foios (Valencia), su pueblo natal

Ferran Torres continúa en el foco de la actualidad deportiva tras su fichaje por el Paris Saint-Germain, el flamante supercampeón de Europa. Y es que, en España, nadie todavía se ha olvidado del gol que marcó para darle la segunda estrella al país en el Mundial.

En su casa, en el municipio valenciano de Foios, el nuevo jugador de Luis Enrique ya tiene un mural en el polideportivo de la localidad en el que se encuentra el campo de fútbol que lleva su nombre.

El mural incluye la cara del jugador, el trofeo de campeón del mundo y las dos estrellas que simbolizan los dos Mundiales ganados por España.

Además, la imagen se completa con el lema 'Que gran és ser de Foios' y el minuto 106 en el que anotó el gol.

El mural se suma a la celebración que Foios organizó la pasada semana para recibir al internacional español, un acto multitudinario al que acudieron cerca de 7.000 personas.

Además, el Ayuntamiento de la localidad en la que siguen viviendo los familiares más cercanos de Ferran ha iniciado los trámites para concederle el título de Hijo Predilecto de la localidad, la máxima distinción honorífica municipal.

Ferran regresó a su localidad natal visiblemente emocionado y destacó el vínculo que mantiene con la localidad.

“Allá donde voy siempre digo que soy de Foios y estoy muy orgulloso. Foios es el pueblo perfecto, para mí es un honor volver aquí siempre que puedo y hoy es un honor tener a toda esta gente para mí”, señaló.

Por aquel entonces, faltaba por pintar toda la figura del jugador y, una semana después, ese mural ha sido acabado y luce en una fachada a la entrada del polideportivo.

El delantero ya contaba con un reconocimiento en su municipio, que puso su nombre al campo de fútbol donde el futbolista celebra cada verano su campus.