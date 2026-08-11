El PSOE pide documentación sobre el acuerdo entre la Generalitat y Ferran Torres para ser imagen de la Comunitat

El PSPV-PSOE solicitará a la Generalitat Valenciana la documentación relativa al acuerdo entre la Administración valenciana y el futbolista Ferran Torres por el cual el jugador se convertirá en la imagen promocional de la Comunitat Valenciana.

El grupo parlamentario socialista ha demandado más información al Consell a través de varias peticiones de documentación y preguntas escritas en Les Corts Valencianes con la intención de conocer los detalles sobre la colaboración, el coste y la duración del acuerdo entre Generalitat y futbolista.

En concreto, ha sido la diputada socialista Mercedes Caballero quien ha reclamado el expediente completo y registrado un total de ocho preguntas dirigidas al Gobierno valenciano.

"En la información facilitada por la Generalitat únicamente se señala que el objetivo es el de impulsar la proyección de la Comunitat Valenciana en los ámbitos nacional e internacional mediante diferentes acciones de promoción y difusión", subraya en un comunicado el PSPV.

En particular, los socialistas solicitan "una copia del protocolo de colaboración"; "cualquier informe emitido con motivo del documento firmado y las obligaciones, así como posibles contraprestaciones derivadas del mismo". Entre ellos, "los emanados de la Abogacía de la Generalitat, la Intervención o cualquier órgano interno de la Administración".

También piden el "contrato completo firmado por las partes, con sus anexos y cláusulas", así como las "facturas vinculadas al protocolo por cualquier concepto, asesoramiento, intermediación o gastos derivados de cualquier naturaleza".

Caballero, asimismo, ha registrado una pregunta para conocer "en qué acciones se materializará ser imagen y embajador de la Comunitat", así como "cuál es el coste anual, directo o indirecto, vinculado a la representación de la Comunitat derivado de este protocolo de colaboración".

"¿Cuál es la duración del acuerdo y, en su caso, contrato entre la Generalitat y el futbolista Ferran Torres? ¿Es prorrogable?", cuestiona de la misma manera el grupo socialista en el parlamento autonómico.

"¿Han sido utilizados como intermediarios el representante del futbolista, alguno de los clubes de fútbol a los que está o puede estar ligado, así como alguna de las marcas patrocinadoras del deportista para la consecución del acuerdo?", prosigue la diputada del PSPV en otra pregunta escrita dirigida al Ejecutivo autonómico.

Los de Diana Morant también quieren saber si la Generalitat Valenciana se ha "comprometido a pagar alguna cantidad económica al representante del futbolista, al club de fútbol al que pertenece o a alguna marca patrocinadora".

Torres no percibirá retribución

En este punto, conviene señalar que según se explicó el pasado viernes en el acto de firma de la colaboración, Ferran Torres no percibirá retribución económica por esta representación.

Sin embargo, el PSPV alega que "sí existirá un coste para la Generalitat Valenciana". Por ello, ha solicitado información sobre qué vicepresidencia, conselleria, organismo autónomo, entidad de derecho público, fundación o consorcio gestionará las actividades que se programen, en qué va a consistir la representación y en cuánto se prevé su coste.

Pese a la solicitud de documentación, los socialistas buscan desmarcarse de Compromís al subrayar que celebran la designación del futbolista nacido en Foios y héroe de la final del Mundial como embajador de la Comunitat Valenciana.

"Como artífice de la consecución del campeonato del mundo con la selección española, Torres ha conseguido una repercusión mediática mayor incluso de la que ya gozaba", por lo que agradecen su "disponibilidad para representar a los valencianos y a las valencianas a través de su designación como embajador".

Conviene recordar en este punto las críticas hacia el jugador realizadas por el diputado de Compromís-Sumar, Alberto Ibáñez, quien tildó de "fondo buitre" la empresa del futbolista por "acaparar 20 viviendas en Valencia" para "especular".

Sin embargo, según contrastó EL ESPAÑOL, el futbolista no tiene 20 residencias a través de Eleven Future Invest SL, su sociedad inmobiliaria.