Ferran Torres, en su recepción oficial en la Comunitat Valenciana: "Luchamos juntos en el Mundial, como en la dana"

"Juntos sufrimos y luchamos en los momentos más duros, como en la dana. Hoy no me puedo olvidar de recordar a todas las víctimas". Así se ha pronunciado Ferran Torres, futbolista y autor del gol que dio a España su segundo mundial de fútbol, que desde este viernes será imagen y embajador de la Comunitat Valenciana.

"Llevo la Senyera de la Comunitat allá donde voy, como en este Mundial, donde sentí el apoyo y el cariño de todos los valencianos", ha dicho, tras firmar el protocolo de colaboración junto al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en su primera recepción oficial en la Comunitat Valenciana tras ganar el Mundial de Fútbol 2026.

El deportista asume esta designación con "orgullo y responsabilidad" y quiere que sirva para "poner en marcha proyectos relacionados con el deporte, con los jóvenes y con valores positivos".

En su discurso, pronunciado en valenciano, ha tenido de nuevo un recuerdo especial para la trágica dana de octubre de 2024: "Como dije, mi gol será de todos los españoles y un ejemplo de superación y resiliencia tan propias de nuestra tierra", ha realzado.

"Valencia es mi tierra y mucho más. Es un sentimiento y una manera de ser única. Aquí tengo mi vida y mi familia. Valencia representa unos valores y un compromiso, una identidad a la cual nunca renunciaré", ha señalado el futbolista en el acto institucional celebrado este viernes para la firma de un protocolo de actuación para la promoción y de la marca de la Comunitat Valenciana.

Ferran Torres ha insistido en que el acuerdo "no se quede solo en una imagen o en una camiseta".

Para él, es muy importante que tenga tanto "un significado" como "un compromiso" y ha hecho hincapié en la necesidad de "enseñarle al mundo y llevar cada día más alto a la Comunitat Valenciana".

Alta Distinción

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha recibido y acompañado al 'héroe' del Mundial en un acto que ha congregado a las afueras del Palau de la Generalitat a multitud de aficionados que esperaban ver al futbolista de Foios.

Ante la gran expectación del evento, los fans llevaban esperando en la entrada de la institución desde las 9.00 horas para asegurarse poder ver al futbolista desde primera fila.

Tras su llegada, Ferran Torres ha sido aclamado con fuertes gritos de emoción procedentes de los fans que esperaban a la entrada de la institución, a quien se ha acercado a saludar durante unos minutos antes de proceder con la firma.

El futbolista Ferran Torres firma autógrafos a su llegada al Palau de la Generalitat. Efe / Ana Escobar

El nuevo embajador de la Comunitat ha regalado una camiseta de la selección con su nombre y una sola estrella a Pérez Llorca, quien ha avanzado que el Consell propondrá conceder la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana el próximo 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, tanto a Ferran Torres como al también futbolista valenciano -natural de la Pobla de Vallbona- Álex Grimaldo.

"Pasarás a la historia por el gol y por haber formado parte de una generación de futbolistas que nos ha hecho ganar el Mundial", ha resaltado.

Igualmente, el presidente ha detallado que Ferran Torres ha puesto como condición no percibir ninguna compensación económica por asumir la representación de la imagen internacional de la Comunitat Valenciana.

También ha intervenido la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, quien se ha referido a la ceremonia como el "nexo entre un éxito deportivo de alcance global y la promesa de la tierra valenciana como un lugar donde la felicidad deja de ser un instante para convertirse en una experiencia", ha subrayado.

Colaboración

El acuerdo tiene como objeto proyectar e impulsar la imagen de la Comunitat Valenciana en el ámbito nacional e internacional, a través del desarrollo conjunto de acciones de promoción institucional, difusión y puesta en valor de sus atractivos culturales, deportivos, sociales y territoriales, según explicó el Gobierno valenciano en un comunicado.

El protocolo, con una duración de dos años naturales, permitirá realizar un conjunto de actuaciones destinadas a reforzar la promoción y proyección exterior de la Comunitat Valenciana, poniendo en valor sus atractivos turísticos, culturales, gastronómicos y de ocio en mercados nacionales e internacionales.

Incluye acciones de comunicación estratégica con la colaboración de Ferran Torres para consolidar la Marca Comunitat Valenciana como "referente de calidad de vida, sostenibilidad y vanguardia", así como la participación en eventos, foros y encuentros de especial relevancia que contribuyan a visibilizar el talento y el posicionamiento estratégico del territorio.

Todo ello se complementará con la difusión de los valores y la identidad valenciana.

Además, destacará la cultura del esfuerzo, la resiliencia, la hospitalidad y el estilo de vida mediterráneo que caracterizan a la sociedad valenciana.