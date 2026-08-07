Ferran Torres promocionará gratis la Comunitat Valenciana: renuncia a los honorarios que le ofrecía la Generalitat

"Ha demostrado un compromiso extraordinario con la Comunitat Valenciana al aceptar ser su embajador y proyectar la imagen internacional de nuestra tierra sin pedir nada a cambio, porque, como él mismo dijo, representar a su tierra no tiene valor económico".

Así anunció este viernes el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que el futbolista valenciano Ferran Torres, autor del gol que dio a España su segundo Mundial, no recibirá contraprestaciones económicas a cambio de ejercer de imagen internacional de la autonomía.

Como informó EL ESPAÑOL, el Gobierno autonómico -que fue quien buscó al futbolista para que, inicialmente, acudiera a una recepción oficial en el Palau y, posteriormente, se convirtiera en la imagen de la región- estaba dispuesto a remunerar al jugador.

La Generalitat asumía que debía asumir honorarios por tales funciones, habida cuenta de que se trata de un deportista en su máximo nivel de popularidad y que requerirá de su tiempo para materializar las acciones publicitarias que se acuerden.

Esto requería, de entrada, una reducción de honorarios por parte del jugador, ya que la Generalitat no habría podido alcanzar en ningún caso el caché que ya están abonando algunas marcas para que las promocione Ferran.

Y fue en este contexto en el que el deportista tomó la decisión de no cobrar. Según ha podido constatar EL ESPAÑOL, la Generalitat Valenciana tan solo deberá asumir los costes de producción de los contenidos publicitarios que genere junto al futbolista.

Gira americana

Ferran Torres ha firmado el acuerdo con la Generalitat Valenciana tras regresar de una gira americana impulsada por Under Armour, la marca de moda que le viste. De esta enseña son las botas con las que disputó la final y anotó, ya en los estertores de la prórroga, el único tanto del partido.

En dicha gira ha participado en entrevistas al más alto nivel en EEUU como las concedidas a la CNN o la NBC, cadenas interesadas en el futbolista por su gol en la final frente Argentina, pero también por detalles como la gorra roja con el Make Spain great again que parafrasea el popular lema político de Donald Trump. El presidente estadounidense compartió un vídeo del atacante en sus redes sociales.

La Generalitat Valenciana se alía con el futbolista en este dulce momento mediático, en el que su disparada popularidad lo convierte en un perfecto escaparate, sobre todo en el exterior de España.

Independientemente de que la Generalitat también recurra a Ferran para la promoción de la Comunitat en el mercado turístico nacional, la gran virtud del futbolista en estos momentos es su conocimiento a lo largo y ancho del planeta.

Ferrán Torres, con la 'senyera' valenciana al cuello. EE

Se trata de un deportista con un muy buen nivel de inglés tras su paso por el Manchester City y que arrasa con su atractivo físico desde su cambio de look, con el que dejó atrás el manido degradado de futbolista para lucir una agraciada y voluminosa melena.

Además, la gran virtud de Ferran como embajador e imagen de la Comunitat Valenciana es que pasa a ejercer un rol que, en la práctica, ya asumía de forma natural. El futbolista es un enamorado de su tierra, cuya bandera, la tradicional senyera, lució desde la celebración en el estadio tras el pitido final del árbitro.

Durante toda su carrera, independientemente del equipo en el que jugara (ha pasado por Valencia, Manchester City y Barcelona) ha mantenido un estrecho contacto con Foios, su localidad natal, municipio donde celebra cada año un campus para jóvenes futbolistas.

Precisamente el club en el que juegue Ferran Torres en adelante marcará el acuerdo suscrito con la Generalitat Valenciana. Si, como se especula, cambia de equipo -se le vincula con PSG del entrenador español Luis Enrique- la Comunitat Valenciana podrá aprovechar su presencia en una nueva ciudad -París, en este caso- para promocionarse en dicho enclave a través del futbolista.