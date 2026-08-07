Ferran Torres se da un baño de masas en Foios, su pueblo natal: "Sentía que iba a ser el protagonista de la final"

Foios esperaba con ganas, desde primera hora de la tarde y bajo el sol, a Ferran Torres, el joven autor del gol que dio la segunda estrella a la selección española en el Mundial de 2026.

Y no ha sido un homenaje cualquiera. Casi 7.000 vecinos han querido celebrar junto al jugador su papel decisivo en la final de la copa del mundo frente a Argentina.

Tampoco se han querido perder la fiesta sus abuelos, hermana, familiares y sus amigos, que han arropado al "xiquet de Foios" en un acto multitudinario teñido de rojo y amarillo y que ha sido "muy emocionante", como relataban algunos asistentes a este diario.

Ferran Torres, que este mismo viernes ha sido nombrado embajador e imagen internacional de la Comunitat Valenciana, se ha dirigido a sus vecinos en valenciano para hacerles saber que allá donde va siempre dice que es de Foios, "'foiero' siempre".

"Quiero muchísimo a mi pueblo. La verdad es que me hace sentir muy orgulloso", ha afirmado, porque para él Foios es "el pueblo perfecto" y siempre que ha llevado a gente allí han estado "encantados".

"Para mí es un honor volver aquí siempre que puedo; con la agenda que tengo es difícil, pero siempre es un honor tener a la gente de aquí", ha añadido.

Desde el primer momento en el que ha aparecido en el escenario envuelto en una lluvia de confeti amarillo y rojo, el futbolista ha recibido una fuerte ovación por parte del público congregado en el recinto al aire libre habilitado por el Ayuntamiento.

Ferran Torres, durante el homenaje recibido este viernes en su pueblo, Foios. Raquel Granell

Además, durante el homenaje se ha proyectado de nuevo el gol que marcó ante Argentina, "el de todo un país", ha recalcado.

Porque aquel día en el que se iba a proclamar el 'héroe' del Mundial -ha confesado- no estaba nervioso, pero sí comunicó a los suyos que "sentía y tenía el presentimiento de que iba a ser el protagonista de la final".

"Yo dormí mis nueve horas, como siempre, soy muy dormilón", ha reconocido.

Del momento en el que marca el tanto decisivo que hace saborear la victoria a España entera, ha asegurado que ahora entiende las palabras cuando Iniesta, su predecesor, dijo que "el mundo se le paró": "Por un momento sentí que estábamos el balón y yo solos, sentí una fuerza que no había sentido antes".

"A día de hoy, ni yo ni todo el equipo somos conscientes de lo que hemos conseguido, de la alegría que hemos aportado al país", ha aseverado.

El joven también ha recordado que disfrutó "como un niño" de la final y ha afirmado que ha vuelto a ver el gol "muchísimas veces".

"Un gol de todo el país"

En este momento, ha reiterado lo que dijo en la rueda de prensa posterior al partido que dio la victoria a España: "Fue la ilusión de todo un país. Siempre he dicho que soy valenciano y español".

Como futbolista, dice ser "afortunado" porque tanto sus compañeros como él han conseguido "unir a todo un país durante 50 días": "Todos teníamos ilusión de ganar el Mundial y eso es algo que no tiene precio".

Uno de sus mejores amigos del pueblo, Vicent, al que han engañado para que subiera al escenario y dedicara unas palabras a Ferran, ha destacado que, pese a la fama, "nunca ha cambiado; siempre ha mantenido su esencia". "Parece que no, pero es más de pueblo todavía".

"Ni la familia ni los amigos, y ni él mismo, éramos conscientes de la que iba a liar", ha señalado.

Ferran, con su abuela Lola, en el homenaje en su pueblo natal, Foios (Valencia). EE

A mitad del acto, Ferran Torres ha bajado del escenario para saludar a su abuela Lola y a su abuelo Pepe, que lo han ensalzado como "'molt bon xiquet' y "'molt treballador'".

Preguntada por el periodista que ha conducido el acto, Manolo Mas, ha recordado una anécdota de la infancia de su nieto: "Le daba un duro por cada gol que metía. Ya le dejé de pagar porque metía muchos goles".

La mujer también sigue un ritual para darle suerte antes de los partidos y lo ha querido compartir con todos los allí presentes: "Yo le pongo una estampita de San Roque, de la Mare de Déu del Patrocini y de la 'Mareta' de València y un cirio encendido".

El acto de homenaje ha concluido con una foto de familia con integrantes de la corporación municipal, entre ellos el alcalde, Sergi Ruiz i Alonso, y la edil de Deportes, Emma García, y una actuación del grupo valenciano Bombai, cuyos miembros, según han recordado, tienen desde hace años una amistad muy especial con el deportista.

"Orgullo"

La explanada habilitada por el consistorio en el aparcamiento del Sector Sud para recibir a Ferran Torres se encontraba abarrotada, al igual que los balcones de los pisos que daban a la plaza y que se llenaban de gente conforme se acercaba la hora de llegada del deportista.

Muchos de los asistentes, ataviados con camisetas de 'La Roja' y también del Valencia CF y del Barcelona CF con el dorsal de Ferran, han desafiado al intenso calor con la ilusión de ver a su ídolo.

Aficionados esperan la llegada de Ferran Torres en su pueblo, Foios. Raquel Granell

Durante la espera, amenizada con música por un dj, no han dejado de corear el nombre del 'héroe' de la final y de cantar los singles más escuchados durante el campeonato.

Noa, una de las primeras aficionadas en entrar al recinto, llevaba esperando desde las 14:00 junto a un par de amigos. Para ella, dice, es un "orgullo" que un valenciano haya marcado el gol de la victoria, "y más alguien de Foios".

Como ella, la mayoría de los fans eran jóvenes, aunque también ha habido una gran presencia de niños acompañados por sus padres y madres.

Muchos portaban pancartas en las que aseguran que su "mayor ilusión" es que el goleador les firme su camiseta o que "de mayores" quieren ser como Ferran, mientras otros incluso llevaban un peluche o una máscara de un tiburón, en alusión al mote con el que se conoce al jugador.

A Pau Navarro, otro joven residente de Foios, le llena de satisfacción que se haya acordado de sus vecinos y que tenga "un gran compromiso con el pueblo": "Eso es muy bonito".

Ferran Torres, durante el homenaje recibido este viernes en su pueblo, Foios. Raquel Granell

"Es un orgullo ver cómo gente a la que a lo mejor no le gusta el fútbol o no lo sigue mucho diariamente, al final se une y sigue a Ferran. Como pueblo también te hace sentir orgulloso ver que un vecino ha marcado un gol. Y por eso siempre se va a recordar a Ferran, y también el nombre de Foios y el de Valencia", valora.

Las personas mayores tampoco se han perdido el recibimiento del futbolista. Unas señoras sentadas a la fresca explicaban a EL ESPAÑOL que habían preferido seguirlo por televisión para evitar pasar calor. "Ha venido mucha gente. Lo hemos vivido igual desde casa, hasta se me ha hecho corto", afirmaba una de ellas.