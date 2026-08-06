Ferran Torres reduce sus honorarios publicitarios para convertirse en imagen mundial de la Comunitat Valenciana

Apenas había pasado un día desde el zurdazo a la red de Ferran Torres, con el que España conquistó su segundo Mundial, cuando el equipo del presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ya se había puesto en contacto con los agentes del futbolista.

El objetivo del gobierno autonómico fue, en primer término, establecer una fecha para la preceptiva recepción del futbolista en el Palau de la Generalitat, que será finalmente este viernes.

Pero el Ejecutivo aprovechó las conversaciones para ir más allá hasta 'fichar' al popular deportista valenciano como imagen para su promoción exterior. El acuerdo, según ha podido contrastar EL ESPAÑOL, ha sido posible gracias a una reducción de los honorarios publicitarios del futbolista.

El detalle del mismo está sujeto a cláusulas de confidencialidad, si bien fuentes conocedoras subrayan que el deportista, que se encuentra en la cima retributiva de su carrera como imagen de marca, en absoluto ha exigido el caché publicitario que percibe en la actualidad.

De hecho, Ferran Torres firmará este acuerdo con la Generalitat Valenciana justo tras regresar de una gira americana impulsada por Under Armour, la marca de moda que le viste. De esta enseña son las botas con las que disputó la final y anotó, ya en los estertores de la prórroga, el único tanto del partido.

En dicha gira ha participado en entrevistas al más alto nivel en EEUU como las concedidas a la CNN o la NBC, cadenas interesadas en el futbolista por su gol en la final frente Argentina, pero también por detalles como la gorra roja con el Make Spain great again que parafrasea el popular lema político de Donald Trump. El presidente estadounidense compartió un vídeo del atacante en sus redes sociales.

La Generalitat Valenciana se alía con el futbolista en este dulce momento mediático, en el que su disparada popularidad lo convierte en un perfecto escaparate, sobre todo en el exterior de España.

Independientemente de que la Generalitat también recurra a Ferran para la promoción de la Comunitat en el mercado turístico nacional, la gran virtud del futbolista en estos momentos es su conocimiento a lo largo y ancho del planeta.

Ferrán Torres, con la 'senyera' valenciana al cuello. EE

Se trata de un deportista con un muy buen nivel de inglés tras su paso por el Manchester City y que arrasa con su atractivo físico desde su cambio de look, con el que dejó atrás el manido degradado de futbolista para lucir una agraciada y voluminosa melena.

Además, la gran virtud de Ferran como embajador e imagen de la Comunitat Valenciana es que pasa a ejercer un rol que, en la práctica, ya asumía de forma natural. El futbolista es un enamorado de su tierra, cuya bandera, la tradicional senyera, lució desde la celebración en el estadio tras el pitido final del árbitro.

Durante toda su carrera, independientemente del equipo en el que jugara (ha pasado por Valencia, Manchester City y Barcelona) ha mantenido un estrecho contacto con Foios, su localidad natal, municipio donde celebra cada año un campus para jóvenes futbolistas.

Precisamente el club en el que juegue Ferran Torres en adelante marcará el acuerdo suscrito con la Generalitat Valenciana. Si, como se especula, cambia de equipo -se le vincula con PSG del entrenador español Luis Enrique- la Comunitat Valenciana podrá aprovechar su presencia en una nueva ciudad -París, en este caso- para promocionarse en dicho enclave a través del futbolista.

Recepción

El presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, recibirá este viernes a las 12:00 horas al jugador valenciano en el Palau de la Generalitat, donde ambos firmarán el mencionado protocolo de colaboración.



El acuerdo, según expuso textualmente la Generalitat en un comunicado, tiene como objeto "proyectar e impulsar la imagen de la Comunitat Valenciana en el ámbito nacional e internacional, a través del desarrollo conjunto de acciones de promoción institucional, difusión y puesta en valor de sus atractivos culturales, deportivos, sociales y territoriales".

Para la institución, Ferran "representa el talento deportivo de la Comunitat Valenciana y cuenta con una amplia proyección internacional gracias a su trayectoria profesional y a su presencia tanto en la selección española como en el fútbol de élite".

Según la Generalitat, Ferran Torres "personifica el triunfo del trabajo constante, el esfuerzo, la humildad, la resiliencia y un profundo orgullo por sus raíces, valores que hacen del deporte una de las grandes señas de identidad de la Comunitat Valenciana y contribuyen a proyectar un territorio dinámico, abierto y hospitalario".

Foios también recibirá este viernes al jugador para proclamarlo como hijo predilecto, tal y como avanzó el alcalde de la localidad tras la victoria de España en el Mundial de fútbol 2026.

Según trasladan fuentes municipales a este diario, está previsto que el acto de bienvenida al futbolista se celebre en la explanada Sector Sur del municipio, un recinto perimetrado y con aforo suficiente para albergar a vecinos y visitantes. Será un evento multitudinario.

El Ayuntamiento recomienda llevar agua y la cabeza cubierta, y pide "seguir en todo momento las indicaciones de la organización y los cuerpos de seguridad" ante la previsión de una gran afluencia de personas.

El alcalde de Foios, Sergi Ruiz, y la concejala de Deportes recibirán a Ferran en un evento en el que el futbolista estará arropado por sus familiares.

"Os esperamos para vivir juntas y juntos una tarde muy especial y demostrar, una vez más, el orgullo que siente todo el pueblo de Foios por su campeón del mundo de fútbol", señalan en un comunicado.