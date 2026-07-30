La Audiencia de Valencia permite a Rafa Mir mudarse a Grecia para fichar por el Aris de Salónica

El futbolista Rafa Mir a su llegada a la Audiencia Provincial de Valencia, imagen de archivo. Europa Press / Jorge Gil

La Audiencia de Valencia ha autorizado al futbolista Rafa Mir, condenado a ocho años y medio de cárcel por agresión sexual en primera instancia, a fijar su residencia en Grecia para fichar por un nuevo club, el Aris de Salónica.

El tribunal valenciano ha estimado la solicitud del jugador, que actualmente tenía contrato con el Sevilla, pero deberá acudir una vez al mes a firmar al consulado español en la ciudad griega, según ha avanzado Las Provincias.

Aunque pesa sobre él una condena aún pendiente de recurso, la Audiencia permite a Mir abandonar el territorio nacional tras aceptar los "motivos laborales" alegados por su defensa para continuar su carrera deportiva en el extranjero.

La Sección Cuarta de la Audiencia condenó al deportista a ocho años y medio de prisión por agresión sexual y lesiones a una joven al considerar probado que Mir, jugador del Valencia CF en el momento de los hechos, agredió a una joven a la que había conocido previamente en un local de la capital.

Los hechos sucedieron en la noche del 31 de agosto de 2024, en el propio domicilio del futbolista en Bétera.

El tribunal condenó también a un segundo acusado, también futbolista, a dos años y medio de prisión por agresión sexual y lesiones a otra joven, amiga de la anterior.

El pasado mes de junio, Rafa Mir trasladaba a través de un vídeo en sus redes sociales que recurría alegando que en el proceso "se aportaron vídeos y otros elementos que ni siquiera aparecen en la sentencia y merecen una valoración".

"Mi defensa seguirá donde corresponde, en los tribunales", incidió en unas declaraciones en las que agradecía el apoyo y respeto a su familia, sus amigos y todas las personas que así lo han hecho.

"Ahora toca seguir adelante, centrarme en mi trabajo y esperar a que la justicia siga su curso", concluía el mensaje.