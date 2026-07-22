Peter Lim, dueño del Valencia CF acude a la ciudad tras 7 años sin pisarla y visita las obras reactivadas del Nou Mestalla

El máximo accionista del Valencia, Peter Lim, se encuentra en Valencia, donde este miércoles se ha reunido con el director general del club, Javier Solís, y gran parte de la directiva tras casi siete años de ausencia del propietario del club de Mestalla en la capital valenciana.



En un vídeo publicado por el programa de radio La Grada, se ve al empresario singapurense salir de un reconocido restaurante de la capital cercano al estadio de Mestalla junto a Joey Lim, colaborador del magnate singapurés, y acompañado por sus guardaespaldas. Joey Lim ya visitó València el pasado mes de marzo acompañando a Kiat Lim, presidente del Valencia e hijo de Peter.



Según la información proporcionada por el club a la agencia Efe, Lim venía del Mundial, donde apoyaba a España en la final del pasado domingo, y ha aterrizado en la ciudad para visitar el Nou Mestalla. Además, también ha viajado para ver en persona a Inmaculada Ibáñez, la directora financiera del Valencia, que se encuentra en proceso de recuperación por una enfermedad.

Fuentes próximas a la entidad de Mestalla también han confirmado que durante el almuerzo han repasado la situación del mercado de verano junto a Solís y los directivos presentes, en la que se ha hecho hincapié en la necesidad del equipo de incorporar a un lateral derecho y un central.



Hacía más de seis años que Peter Lim no venía a Valencia. El máximo accionista no ve un partido en Mestalla desde 2019cuando estuvo presente en el Valencia-Real Madrid el 15 de diciembre de dicho año.



En este periodo de ausencia, se han desarrollado diversos movimientos en contra de Peter Lim, como marchas con pancartas en su contra y el ya clásico Peter, vete ya en el minuto 19 -en alusión al año de fundación del club 1919, de cada partido que el Valencia disputa en Mestalla por la degradación deportiva que ha sufrido la entidad y el equipo, que ha pasado de luchar por jugar en Europa a hacerlo por no descender en varias campañas.



En la visita al nuevo estadio valencianista ha estado acompañado por el director general del Valencia, Javier Solís, el director de Operaciones e Infraestructuras del club, Christian Schneider, y el director general de Fútbol del Valencia, Ron Gourlay.



En el Nou Mestalla han podido ver toda la evolución del nuevo estadio, ya que, se encuentra en una nueva fase constructiva tras la finalización de la instalación del anillo de compresión y de los 50 pilares de acero que sujetarán la gran cubierta del estadio de fútbol que pretende ser "el más sostenible e innovador de España", según el Valencia CF.