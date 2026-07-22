El bulo de Sumar contra Ferran Torres para acusarle de especulador: ni tiene 20 pisos ni gestiona un "fondo buitre"

El Gobierno ultima un real decreto ley de vivienda que podría incluir prórroga de alquileres y otras medidas, pero encuentra posturas divididas entre sus socios parlamentarios.

Sumar destaca el encarecimiento de la vivienda en los últimos años, comparando los precios actuales con los de 2010 en Valencia.

El partido pide medidas valientes para evitar la especulación inmobiliaria, proponiendo una ley que impida a empresas y fondos buitre comprar casas para este fin.

Sumar acusa al futbolista Ferrán Torres de especular con la vivienda en Valencia a través de su fondo de inversión, Eleven Future Invest, que posee ya 20 inmuebles.

Alberto Ibáñez, diputado de Compromís-Sumar, difundió este martes un bulo al tildar de "fondo buitre" la empresa de Ferran Torres por "acaparar ya 20 viviendas en Valencia" para "especular".

Según ha podido contrastar EL ESPAÑOL, el autor del gol que dio a España el pasado domingo su segundo mundial de fútbol no tiene, ni mucho menos, 20 residencias a través de Eleven Future Invest SL, su sociedad inmobiliaria.

El entorno del futbolista, preguntado al respecto por este periódico, precisó que el principal activo inmobiliario de la mencionada sociedad es un bloque de uso terciario con 50 oficinas alquiladas a empresas en las inmediaciones de Mestalla -el estadio del Valencia CF, club en el que se formó-.

Ferran sí tiene residencias, pero un total de cuatro: su casa de Barcelona, otras dos en Valencia, y una cuarta en la localidad donde veranea. Además, tiene un terreno donde prevé construir.

El grave error de Sumar, que se movió este lunes a contracorriente al atacar al héroe del segundo mundial, parte de una noticia publicada por Forbes. La revista reseñó que Ferran posee "20 propiedades repartidas estratégicamente entre la Comunidad Valenciana y Cataluña".

Dicha información no coincide con la recopilada por EL ESPAÑOL, ya que solo el edificio de oficinas cuenta con 50 fincas registrales. Cada una paga su Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Son, en consecuencia, al menos 55 propiedades entre las 50 oficinas, las cuatro viviendas y el terreno.

Alberto Ibáñez, además de tomar por bueno este dato, sustituyó una palabra que cambió su afirmación por completo. En lugar de hablar del término amplio "propiedades", aseveró que se trata de "viviendas", tipología de inmueble mucho más susceptible de la crítica cuando se recurre a ella para invertir, por el impacto que tiene en las familias que no pueden acceder a ellas al ser incapaces de competir con los inversores.

Además, el diputado endureció su discurso, al asociar la actividad inmobiliaria del jugador con la de los fondos buitres. Pidió endurecer la ley para evitar que "empresas y fondos buitres como Eleven Future Invest, empresa de Ferran Torres que, según Forbes, acapara ya 20 viviendas en Valencia, puedan comprar casas para especular".

Registro Mercantil

Además, las cuentas oficiales de la mencionada sociedad revelan una actividad de inversión a largo plazo, no especulativa. De hecho, la inmobiliaria de Fernando Torres García -que es su nombre real- tuvo formalmente pérdidas en 2023 y 2024, los dos únicos ejercicios de los que la sociedad ha depositado cuentas. Registró sus primeras ganancias en 2025, año aún no auditado.

Así consta en la información oficial sobre la compañía consultada por EL ESPAÑOL en el Registro Mercantil. Se trata de una habitual sociedad patrimonial, dedicada a la "actividad inmobiliaria". No solo a la vivienda.

Eleven Future Invest fue creada en enero de 2023. Por aquel entonces Ferran Torres disputaba su segunda temporada en el FC Barcelona, su actual club. En la primera llevó el dorsal 11, número que da nombre a la empresa.

El patrimonio neto de Eleven Future Invest SL, presumiblemente inmobiliario por la naturaleza de la mercantil y los activos descritos, es de 6,56 millones de euros, un millón superior al dato del ejercicio previo, cuando era de 5,51 millones.

En 2023 el resultado neto negativo de la empresa fue de 48.271 euros. En el segundo, 2024, de 93.305. En 2025 habría entrado en números negros.

Se trata, en cualquier caso, de resultados propios de sociedades patrimoniales en su fase de inversión, que no buscan un rendimiento inmediato, sino la rentabilidad a largo plazo. Tanto es así que la enseña, en esos dos primeros años, recibió hasta cinco ampliaciones de capital del jugador.

Las cuentas también revelan deuda a largo plazo de la mercantil, presumiblemente para invertir, que era de 4,89 millones en 2023 y se redujo a los 2 millones en 2024.

La empresa declaró en 2024 ingresos por 13.549 euros, todavía bajos, que habrían crecido en 2025. Los gastos de personal correspondientes a su única empleada -Arantxa, hermana de Ferran- ascendieron en 2024 a 53.701 euros, coste empresarial incluido.