La plaza de Foios, municipio de Ferran, estalla de júbilo: "Es histórico que un hijo del pueblo le dé el Mundial a España"

Vista de la Plaza del Pueblo de Foios dirante la retransmisión de la final del mundial. EE

El vecindario de Foios ha celebrado, con una gran fiesta en la plaza del Pueblo, el gol que ha marcado el futbolista internacional Ferran Torres, vecino de la localidad, en el minuto 105 del partido de la final de la Copa del Mundo 2026, el que ha otorgado la victoria a la Selección de fútbol de España en el Mundial.

La plaza del Pueblo de Foios, abarrotada, ha ovacionado al futbolista foiero y se ha convertido en punto neurálgico del fútbol este domingo 19 de julio durante la emisión del partido de la final del Mundial entre España y Argentina, que se ha disputado en el MetLife Stadium de New Jersey (Nueva York, los EEUU) y que se ha transmitido en directo en pantalla gigante desde dicha ubicación.

El alcalde de Foios, Sergi Ruiz, ha considerado "histórico" que "un hijo del pueblo le dé el Mundial a España, que se recordará por décadas, además de una inmensa alegría ver al vecindario unido en la plaza del Pueblo".

El municipio, según el alcalde, ha estado "volcado en apoyar a la Selección y a Ferran Torres, quien siempre recuerda sus orígenes e inicios en el fútbol y que ahora es una estrella internacional, tal vez, uno de los futbolistas más importantes que están en activo en todo el mundo".

"Esta victoria no solo es una victoria para España, sino un gran hito para el deporte valenciano y de nuestro pueblo", ha agregado la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Foios, Emma García.

El futbolista Ferran Torres fue el primer deportista homenajeado con el galardón al mérito deportivo masculino de la Gala del Deporte, otorgado por el Ayuntamiento de Foios en 2024.

Por lo que respecta a la capital valenciana, la fiesta se concentró en varios puntos como la Plaza del Ayuntamiento, que llegó a concentrar a 30.000 personas, según el consistorio.

Los aficionados celebraron con petardos y cohetes en la ciudad la victoria de la selección española en la final del Mundial de 2026 tras la victoria ante Argentina por 1-0 en Nueva Jersey gracias al gol de Ferran.

Desde primeras horas de la tarde se pudo ver por las calles a aficionados de España y Argentina con sus camisetas, muchos de ellos en coches haciendo sonar sus bocinas, y en dirección al lugar para ver la final.

Los aficionados, que se concentraron de forma masiva en el Roig Arena, la Plaza del Ayuntamiento y la plaza de la Afición del Valencia CF, enfrente del estadio de Mestalla, así como cientos de locales de la ciudad, celebraron con efusividad el segundo Mundial de España. Minutos después de acabar el partido se escucharon por distintos puntos de la ciudad petardos y cohetes al aire, del mismo modo que con el gol se escuchó un gran estruendo.

También los goles anulados a España, uno de ellos al propio Ferrán, fueron celebrados al unísono antes de la posterior decepción.