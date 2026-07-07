Nando, el peluquero que le cambió el 'look' a Ferran Torres: "Hace 9 meses le animé a dar el paso; lo aguanta bien para jugar"

Ferran Torres causa furor en las redes o, al menos, se ha convertido en el jugador más comentado del Mundial. Muchos lo atribuyen, en parte, a su atractivo.

Detrás de este fenómeno viral en redes como Tik Tok o X podría estar su peluquero, Nando Díaz, responsable de su cambio de imagen: el futbolista pasó de un corto degradado a lucir una melena con volumen que ha acaparado toda la atención.

Desde que el joven valenciano debutara en el Valencia CF en 2017 no se han separado. Lo que comenzó con un vínculo profesional ha ido estrechándose con el tiempo hasta convertirse en una gran amistad.

Tanto es así que Nando carga con sus bártulos y viaja todas las semanas a Barcelona para cortarle el pelo. O a donde haga falta. No importa que entrene con la selección en Madrid, porque él aparecerá en el momento preciso. Es su estilista de confianza.

Ya lo hizo en Atalanta hace apenas dos semanas y volverá a coger un avión hasta Los Ángeles después de que España haya ganado este lunes contra Portugal en octavos. Así lo avanzó el profesional en una conversación con EL ESPAÑOL.

Pero el pelazo que lleva Ferran Torres empezó a idearse hace ya nueve meses, cuando Díaz, apasionado por la moda y las tendencias, auguró el regreso del cabello largo.

"Iba a ser un cambio muy importante de él. El visagismo -el estudio óseo facial y craneal de cada persona- permite determinar qué tipo de corte favorece más. Lo trabajamos en su casa y acabamos definiendo un estilo acorde con lo que queríamos conseguir", explica.

Ferran Torres, junto a su peluquero de confianza, Nando Díaz. EE

"La transición era complicada, porque hay que pasar de un corte degradado a un cabello largo. Ese proceso, que dura varios meses, cuesta y hay gente que no lo aguanta, pero él me sorprendió muchísimo", añade.

El peluquero detalla que Ferran Torres tiene "muchísimo volumen", por lo que corta la parte interna para que se le acople mejor. Además, le perfila las patillas y la barba, y va ajustando la longitud en función de lo que le gusta a él.

Según asegura el peluquero, el futbolista se siente cómodo con su nuevo peinado. "Al final hay que adaptarse; un ejemplo de ello es Cucurella", señala.

Marcos Llorente, Pedro Porro, Marc Pubill, Víctor Muñoz, Pedri o Gavi también han pasado por las tijeras de Díaz en este Mundial, confiando plenamente en el criterio del valenciano.

El dueño de la barbería Los Honorables en Valencia, que actualmente cuenta con cuatro locales repartidos por la ciudad y sus alrededores, se muestra agradecido por poder trabajar con ellos.

"Lo que estoy viviendo es una experiencia única y algo completamente impensable hace unos años", afirma.

"Cortarles el pelo a muchos más jugadores de la selección, vivir un partido de un Mundial en primera persona, estar con ellos en el hotel, en la sala con los familiares, de manera más distendida, es un regalo", agrega.

Para él, los futbolistas son referentes y valora especialmente que cuenten con su servicio. De hecho, son ellos mismos los que le costean el alojamiento e incluso los vuelos, algo que aprecia enormemente.

Además, insiste en la confianza que depositan en él: "Lo que he vivido allí sé que no lo viviría de otra manera si no fuese por ellos".

No obstante, no es el único estilista: también hay otros dos o tres profesionales que se encargan del resto del equipo, como es el caso de Lamine Yamal, que confía en su peluquero personal.

Sobre el ambiente que se vive detrás de las cámaras, Nando confiesa que se llevan muy bien entre ellos y que incluso ya se han "picado" sobre quién arriesgará más si ganan el Mundial: si raparse, si teñirse el pelo de blanco…

Incluso se comentó, dice, que quizá alguno se atreva a tatuarse la cara de Luis de la Fuente, aunque habrá que esperar para ver si finalmente sucede.