El refugio de Grimaldo en un pueblo de Valencia: 27.777 habitantes, restos medievales y un conjunto arqueológico

Después del debut en el Mundial frente a Cabo Verde, que terminó con empate 0-0, España se enfrenta contra Arabia Saudí este domingo en el que es su segundo partido de la Copa Mundial de fútbol 2026.

Alejandro Grimaldo, lateral izquierdo, aseguró ante los medios que tienen equipo "para ganar el Mundial".

Tanto para él como para su familia y sus amigos es "muy ilusionante" que forme parte de la lista de Luis de la Fuente este 2026. Incluso para su pueblo, La Pobla de Vallbona.

El Ayuntamiento del municipio animó a su vecino y al resto de la selección e invitó a los residentes a "vivir grandes noches de fútbol en compañía" gracias a un espacio que se ha habilitado para ver los partidos.

Porque este joven valenciano de 30 años está cumpliendo su sueño. Es consciente de ello: "Hace quince años hice una entrevista en la que decía que mi sueño era jugar en el Mundial, y voy a tener la oportunidad de vivirlo", contó, agradecido.

Pero para entender de dónde viene, hay que escarbar en el 'refugio' donde se ha criado.

Alejandro Grimaldo creció en un pueblo que ya supera los 27.000 habitantes, y que tiene su origen en el siglo XIII. Situado en la comarca de Camp del Túria y a 22,6 kilómetros de la capital, la historia se deja sentir aún en alguna de sus calles.

La Pobla de Vallbona. Turisme CV

Destacan edificios como la Iglesia Parroquial de San Jaime Apóstol y algunas de las casas de la antigua calle Mayor donde aún lucen escudos heráldicos en sus fachadas.

Por otro lado, en la Casa Gran, de finales del siglo XIII, antigua almazara y bodega de vino, acoge en la actualidad el Museo Etnológico.

Otro de los atractivos de la Pobla de Vallbona a buscar en su término municipal son los "catxirulos" o pequeños refugios construidos en piedra en seco, auténticas muestras de un arte al que la UNESCO otorgó una especial protección en el Mediterráneo Occidental.

También posee increíbles yacimientos, como el conjunto arqueológico de la Covatella, donde aún se puede admirar un camino íbero y un canal de la época islámica, en muy buen estado de conservación.

Este se utilizaba como acueducto y canal de riego para las tierras de labor.

Otro hito importante en la conservación del patrimonio de la localidad es el buen estado en que se encuentra su Cisterna del siglo XVI y los restos del cementerio medieval del siglo XIV.

Ermita de la Pobla de Vallbona. Turisme CV

Entre los espacios naturales que rodean el pueblo está el paisaje natural municipal "la Manguilla", el Parque Natural de la Serra Calderona (al norte) y el Parque Natural del Túria (al sur).

Respecto a la gastronomía local, difiere poco de la del resto de la comarca. Los platos más destacados son los arroces y sus distintas maneras de elaborarlos.

Alejandro Grimaldo

Nacido el 20 de septiembre de 2005 en la Pobla de Vallbona, sus primeras patadas a un balón las dio en el Atlético Vallbonense.

Comenzó a jugar en las categorías inferiores del Valencia C. F. con apenas cinco años, donde se desempeñó como centrocampista durante ocho.

En 2008, a los 12, fichó por las categorías inferiores del Barcelona. Empezó jugando en el Infantil B, y rápidamente ascendió de categoría hasta llegar al Cadete A.

Disputó la temporada 2010-11 en el Juvenil A, entrenado en ese momento por Óscar García Junyent y ya como lateral izquierdo, con el que conquistó la División de Honor, la Copa de Campeones y la Copa del Rey Juvenil.

Durante la pretemporada 11-12 debutó con el primer equipo en la Copa Cataluña, en un combinado comprendido por jugadores del equipo B, cuajando buenas actuaciones ante R. C. D. Espanyol y Girona F. C.

Tras ello, completó parte de la pretemporada con el Barcelona B, antes de volver al juvenil azulgrana.

Sin esperarlo, años después sería convocado para el Mundial 2026.

Alejandro Grimaldo. EE

El futbolista del Bayer Leverkusen reconoció hace dos semanas que tiene la "madurez suficiente" para poder diferenciar entre el equipo y su caso en particular.

"Claro que quiero jugar, pero pongo por delante al equipo y a la selección. Sé que lo importante suma tanto dentro como fuera del campo. Últimamente me ha tocado estar más fuera pero como dije hace poco 'Es difícil estar en 2026 como para encima estar enfadado por no jugar", confesó ante los medios.

"Estoy muy feliz aquí. Voy a intentar ayudar a la selección en lo máximo que pueda", dijo.

También quiso lanzar un mensaje de apoyo a la selección: "En el mundial se pasan momentos muy complicados, pero vamos a necesitar a todo el mundo con nosotros. Lo importante es España. Las críticas positivas siempre suman más que las negativas".