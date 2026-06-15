Año y medio para el derribo de Mestalla: el Valencia CF y los interesados en el solar prevén demolerlo a principios de 2028

La previsión es que el doloroso derribo de Mestalla se produzca en alrededor de año y medio, al comienzo de 2028, cuando ya se hayan disputado los primeros partidos en el Nou Mestalla. Es la estimación tanto del Valencia CF como de los aspirantes a comprar el solar.

Así lo precisan a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras del proceso de venta de las codiciadas parcelas de la Avenida Aragón, donde el futuro comprador podrá levantar entre 400 y 450 viviendas.

Eso sí, para hacerlo es imprescindible demoler antes el estadio más antiguo de la primera división española de fútbol, que desaparecería pocos meses antes de cumplir 105 años de vida -en mayo de 2028-.

Lo ideal para el comprador de las parcelas sería que el derribo de Mestalla se produjera antes, justo dentro de un año, cuando acabe la temporada 2026-2027.

Lo cierto es que, si se cumplen los plazos de las obras, que marchan en estos momentos sin demoras, el Valencia CF comenzará la temporada 2027-2028 en el Nou Mestalla, en el mes de agosto del año que viene. De modo que sería posible entrar a demoler dentro de doce meses, cuando acabe la liga.

Sin embargo, los hitos que deben cumplirse van más allá de las obras del nuevo estadio. A nivel administrativo, todo está supeditado tanto a las preceptivas licenciaspara poder usar el nuevo campo como a las también necesarias para demoler y construir en el solar del antiguo coliseo.

Por lo que respecta a la actuación en la Avenida de Aragón, además de la autorización para el derribo y la ejecución del mismo, el comprador del suelo requerirá de una licencia de construcción y de un estudio de detalle para el nuevo desarrollo.

La agilidad de todos estos trámites dependerá del Ayuntamiento de Valencia. Y por rápidos que se produzcan, parece complicado que lleguen todos antes de 2028. Y sin garantías de que todo está en regla, será difícil que el nuevo dueño del suelo se lance a desarrollar una operación tan costosa.

Respecto al derribo, una cuestión importante por decidir es quién lo acometerá. La previsión del Valencia CF es que derribe el estadio el comprador, lo que evitaría al club acometer el doloroso proceso de destrucción del centenario templo valencianista.

Sin embargo, se trata de una circunstancia poco habitual. Los promotores inmobiliarios suelen requerir que se les entregue la parcela lista para construir, y para nada ven con buenos ojos que se les delegue esta tarea, delicada en lo sentimental y costosa en lo económico.

Las primeras estimaciones cifraron en más de 20 millones el coste de derribar Mestalla. Después varias compañías expertas en estos trabajos han llegado a reducir el presupuesto estimado hasta los 10 millones de euros.

Además, el coste del derribo no se descuenta del precio de venta, salvo que el Valencia CF ceda finalmente en esta pretensión. El coste de la demolición correría a cargo del comprador.

Pisos por un millón

Como informó este domingo EL ESPAÑOL, varias promotoras que están analizando la adquisición del solar del estadio de Mestalla transmiten dudas sobre la operación por el riesgo que supone la magnitud de la misma.

"Nos exige vender 400 pisos a casi un millón de euros. Son muchas viviendas caras. Estamos acostumbrados a vender a esos precios, hay mercado. Pero no es lo mismo vender 20 que 400. Da vértigo afrontar un volumen tan grande", exponen las fuentes consultadas por este medio.

Ya está en marcha la subasta abierta por el club para la venta de las parcelas, con la que el Valencia CF busca el capital que le permita costear la obra del nuevo estadio, financiada por Goldman Sach. Pero promotores que la han analizado consideran que, pese a su atractivo, conlleva un riesgo inusual.

"Si el Valencia CF quiere al menos 140 millones de euros por las parcelas, eso significa que el comprador pagará 1.700 euros por metro cuadrado de edificabilidad, por metro de techo, y que tendrá que vender caro, entre los 6.000 y los 8.000 euros por metro cuadrado de techo", reflexionan.

Con estas cifras, una vivienda de 100 metros se situaría entre los 600.000 y los 800.000 euros sin extras ni impuestos. Tal importe, junto al coste de plazas de garaje y trasteros y el correspondiente 10% de impuestos, situará el precio de muchas de las unidades "en casi un millón".

Por descontado, habrá viviendas de distintas tipologías. Las más pequeñas y más bajas resultarán más económicas, de igual modo que los áticos, el resto de plantas altas y las de mayor tamaño tendrán a buen seguro precios de siete cifras.

150 millones

El mero volumen de la operación -el Valencia CF tiene tasado el solar en cerca de 150 millones, está por ver cuánto paga el mejor postor- ya impide la compra a las promotoras valencianas, que están llamadas a ser el socio local de grandes fondos capaces de invertir tantos millones.

Estos grandes actores internacionales están analizando a fondo la operación. Su atractivo es innegable. Construir un gran volumen de viviendas en un área consolidada de la tercera capital de España. Además, para desarrollar un proyecto emblemático: los pisos del viejo Mestalla.

El Valencia CF avanza junto a CBRE en la subasta. El objetivo es acelerarla en lo que queda de año. Los socios locales, sin embargo, están trasladando sus dudas a los fondos interesados. El temor es la absorción en el mercado de tantas viviendas caras en un mismo lugar.

¿Habrá compradores para todas ellas? ¿Responderán los vecinos más pudientes de valencia? ¿Se fijarán en ellas los inversores extranjeros? "La operación es arriesgada por su volumen", insisten.

Volumetría inicial y la actual con el edificio icónico. EE

Como reveló este periódico, el nuevo planeamiento aprobado para el solar permitirá la construcción en el lugar de un "edificio icónico" de los más altos de Valencia, de 29 plantas y 107,7 metros de altura.

Así consta en el estudio volumétrico encargado por el Valencia CF a Tes Ingenieros, al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, que trasladó a la superficie la edificabilidad bajo rasante que había sido concedida al club para que maximizara sus ingresos.

La parcela cuenta con una edificabilidad de casi 100.000 metros cuadrados, y el Valencia CF espera, pese a las dudas de los promotores, rebasar la mencionada cifra de 150 millones de euros.

Gesvalt Sociedad de Tasación SA valoró el inmueble en 148,94 millones en una tasación que se encargó en realidad para aportar la parcela como garantía de cobro de los préstamos suscritos por el Valencia CF a través de Goldman Sachs, tal y como reveló Tribuna Deportiva.

La cifra sorprendió en el sector porque la última oferta conocida por el suelo, la de ADU Mediterráneo, fue de 140 millones de euros en 2019, cuando el mercado estaba mucho menos tensionado que ahora.

La parcela cuenta exactamente con una superficie edificable de 97.225 metros cuadrados, según las cifras detalladas entonces por ADU. Del total, 55.769 pueden ser destinados a vivienda -entonces fueron proyectadas cinco grandes torres, y otros 41.456 a los apartados terciario y comercial.