El vértigo de los promotores que estudian la compra del solar de Mestalla: "Tendremos que vender pisos por un millón"

"Nos exige vender 400 pisos a casi un millón de euros. Son muchas viviendas caras. Estamos acostumbrados a vender a esos precios, hay mercado. Pero no es lo mismo vender 20 que 400. Da vértigo afrontar un volumen tan grande".

Es la reflexión compartida por promotoras que están analizando la adquisición del solar del estadio de Mestalla en el marco de la subasta abierta por el club para la venta de las parcelas que le permita costear la obra del nuevo estadio, financiada por Goldman Sach. Las cuentas son las siguientes.

"Si el Valencia CF quiere al menos 140 millones de euros por las parcelas, eso significa que el comprador pagará 1.700 euros por metro cuadrado de edificabilidad, por metro de techo, y que tendrá que vender caro, entre los 6.000 y los 8.000 euros por metro cuadrado de techo", reflexionan.

Con estas cifras, una vivienda de 100 metros se situaría entre los 600.000 y los 800.000 euros sin extras ni impuestos. Tal importe, junto al coste de plazas de garaje y trasteros y el correspondiente 10% de impuestos, situará el precio de muchas de las unidades "en casi un millón".

Por descontado, habrá viviendas de distintas tipologías. Las más pequeñas y más bajas resultarán más económicas, de igual modo que los áticos, el resto de plantas altas y las de mayor tamaño tendrán a buen seguro precios de siete cifras.

El mero volumen de la operación -el Valencia CF tiene tasado el solar en cerca de 150 millones, está por ver cuánto paga el mejor postor- ya impide la compra a las promotoras valencianas, que están llamadas a ser el socio local de grandes fondos capaces de invertir tantos millones.

Estos grandes actores internacionales están analizando a fondo la operación. Su atractivo es innegable. Construir un gran volumen de viviendas en un área consolidada de la tercera capital de España. Además, para desarrollar un proyecto emblemático: los pisos del viejo Mestalla.

El Valencia CF avanza junto a CBRE en la subasta. El objetivo es acelerarla en lo que queda de año. Los socios locales, sin embargo, están trasladando sus dudas a los fondos interesados. El temor es la absorción en el mercado de tantas viviendas caras en un mismo lugar.

¿Habrá compradores para todas ellas? ¿Responderán los vecinos más pudientes de valencia? ¿Se fijarán en ellas los inversores extranjeros? "La operación es arriesgada por su volumen", insisten.

Volumetría inicial y la actual con el edificio icónico. EE

Como reveló este periódico, el nuevo planeamiento aprobado para el solar permitirá la construcción en el lugar de un "edificio icónico" de los más altos de Valencia, de 29 plantas y 107,7 metros de altura.

Así consta en el estudio volumétrico encargado por el Valencia CF a Tes Ingenieros, al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, que trasladó a la superficie la edificabilidad bajo rasante que había sido concedida al club para que maximizara sus ingresos.

Cien mil metros

La parcela cuenta con una edificabilidad de casi 100.000 metros cuadrados, y el Valencia CF espera, pese a las dudas de los promotores, rebasar la mencionada cifra de 150 millones de euros.

Gesvalt Sociedad de Tasación SA valoró el inmueble en 148,94 millones en una tasación que se encargó en realidad para aportar la parcela como garantía de cobro de los préstamos suscritos por el Valencia CF a través de Goldman Sachs, tal y como reveló Tribuna Deportiva.

La cifra sorprendió en el sector porque la última oferta conocida por el suelo, la de ADU Mediterráneo, fue de 140 millones de euros en 2019, cuando el mercado estaba mucho menos tensionado que ahora.

La parcela cuenta exactamente con una superficie edificable de 97.225 metros cuadrados, según las cifras detalladas entonces por ADU. Del total, 55.769 pueden ser destinados a vivienda -entonces fueron proyectadas cinco grandes torres, y otros 41.456 a los apartados terciario y comercial.