Beatriz Blanco y Julia Vizcayno prometen "custodiar con responsabilidad y orgullo" la llama de las Fallas este 2027

Las falleras mayores de València de 2027, la joven Beatriz Blanco Tamarit y la niña Julia Vizcayno Orero, han prometido "custodiar con responsabilidad y orgullo" la llama de las Fallas durante el próximo ejercicio fallero.

En su primer discurso en el acto de proclamación, las dos nuevas embajadoras de la ciudad han asumido el "honor" de representar a València "con ilusión, con responsabilidad y con el corazón abierto".

Entre los invitados al acto, han asistido las falleras mayores de València de 2026, Carmen Prades y Marta Mercader, junto a sus cortes de honor, las belleses del foc d'Alacant, las reinas de las fiestas de Castelló de la Plana y representantes de la corporación municipal y del mundo fallero.

Las puertas del edificio consistorial se han abierto a las 18:30, momento en el que han comenzado a desfilar representantes del colectivo fallero y autoridades invitadas hasta la llegada de las máximas representantes y sus cortes de honor, que han sido recibidas por la alcaldesa de València, María José Catalá, y el presidente de Junta Central Fallera (JCF) y concejal de Fallas, Santiago Ballester, entre aplausos y música.

Tras la subida por las escalinatas, todos los asistentes se han trasladado al Hemiciclo para vivir el solemne acto de Proclamación de Julia Vizcayno Orero y Beatriz Blanco Tamarit como Falleras Mayores de València.

Beatriz Blanco Tamarit, en su proclamación como Fallera Mayor de Valencia 2027. Raquel Granell

Catalá ha procedido a la lectura de las tradicionales fórmulas de proclamación en valenciano y, seguidamente, ha sido el turno de que Beatriz y Julia dedicaran sus primeras palabras a la ciudad.

La pequeña ha asegurado que vivirá este año "con los ojos muy abiertos, la sonrisa siempre preparada y el corazón lleno de ilusión".

Julia Vizcayno, de la falla Rosari-Plaça Calabuig, ha resaltado que para ella València es "casa": "Es el color de las flores cuando llega marzo. Es el olor a pólvora. Es la música de nuestras bandas. Es levantar la mirada y descubrir una falla en medio de la calle. Es ver València llena de gente, de luz y de sonrisas. Es esa sensación que nos dice que ya están aquí las Fallas".

La fallera mayor infantil 2027 ha señalado además que las Fallas "son una manera de querer a València" y "de hacerla más nuestra, de cuidarla, de celebrarla y de compartirla".

Para la representante infantil, es toda "una suerte poder representarla", algo que le hace "muy feliz", pero también le hace sentir una "gran responsabilidad".

Porque, aunque sea ella quien "tiene la suerte de vivir un sueño muy grande", ha querido nombrar a los miles de niñas y niños que viven las Fallas con la misma ilusión que ella, a los falleros y falleras que trabajan durante todo el año y a las familias que hacen que su falla continúe viva, "haciendo que las Fallas sean lo que son hoy".

Julia Vizcayno Orero, en su proclamación como Fallera Mayor Infantil de Valencia 2027. Raquel Granell

Además, ha dicho que es "una niña que quiere reír, aprender, que quiere hacer amigos, emocionarse y disfrutar de cada momento".

"Hoy comienza nuestro año. El mío y el de mi maravillosa Corte de Honor. El año de todos los niñas y niños que, como yo, amamos y siempre amaremos las Fallas", ha finalizado.

"Flores, versos, seda"

Para la fallera mayor, Beatriz Blanco, de la comisión Castelló-Segorbe, se ha cumplido el sueño de su vida. En su discurso, ha aludido a él: "Hay sueños que nacen cuando somos pequeños y que, con el paso de los años, aprendemos a guardar en un 'rinconcito' del corazón".

"Sueños que quizás pensamos que algún día dejarán de serlo, pero que continúan allí, esperando su momento. Anoche ese momento llegó, permitiéndome hoy tener el honor de dirigirme a todas y todos vosotros, por primera vez, como fallera mayor de València", ha continuado.

En su intervención, íntegramente en valenciano, ha aseverado que ser Fallera Mayor de Valencia es "un privilegio" que antes de ella han tenido "numerosas mujeres valencianas" a las que admira y que "siempre serán espejo y apoyo".

"Carmen, Marta y su Corte de Honor. Sois las últimas de una larga lista de embajadoras de la fiesta a las que tenemos que agradecer el gran legado que nos habéis dejado. Todas nosotras, tanto Julia como las Cortes de Honor y yo, continuaremos custodiando con responsabilidad y orgullo la llama de la fiesta que nos habéis traspasado", ha resaltado.

Para Beatriz Blanco, "las Fallas siempre han sido mucho más que una fiesta; han sido casa, familia, amistad y tradición, arte, pólvora, música, flores, versos y seda, pero sobre todo han sido personas. Personas que me han enseñado a estimarlas y que han hecho que, con el paso de los años, yo también las sienta como una parte fundamental de mí".

"Ser fallera es compartir, trabajar, ayudar, reír, emocionarse y estar siempre junto a los tuyos" y "hacer, cada vez más grande, el sentimiento y la familia fallera", ha agregado.

"Porque las cosas que se hacen con el corazón, pueden no ser perfectas, pero son las que atraviesan y perduran. Quiero conocer cada taller, cada comisión, escuchar cada historia y descubrir todas esas personas que hacen que nuestras fiestas sean mucho más grandes que cualquier falla que se pueda plantar", ha subrayado.

La nueva Fallera Mayor de Valencia no sabe qué les deparará este camino, pero sí cómo quiero vivirlo: "intensamente, con gratitud y sin dejar escapar ni un solo momento".

"Porque hay sueños que duran un instante y hay otros que, cuando se cumplen, te cambian la vida por siempre jamás", ha concluido Beatriz Blanco.

"El corazón de una ciudad"

Tras el discurso de las falleras mayores, la alcaldesa María José Catalá les ha dado la enhorabuena y les ha trasladado la importancia de asumir esta responsabilidad con "ilusión, orgullo y compromiso con las tradiciones valencianas".

La primera edil ha recordado a Beatriz y Julia que ser Fallera Mayor de València va mucho más allá de representar una fiesta. "Ser fallera mayor de València es ser el corazón de toda una ciudad", ha señalado dirigiéndose a Beatriz, de quien ha destacado su compromiso con las tradiciones y su voluntad de desempeñar el cargo "desde el corazón".

Sobre Julia Vizcayno, ha destacado sus raíces en el Marítimo, su vinculación con la comisión Rosari-Plaça Calabuig y su participación en la Semana Santa Marinera.

La alcaldesa ha dedicado también unas palabras de agradecimiento a Carmen Prades y Marta Mercader, Falleras Mayores de València 2026, por el ejemplo de autenticidad, humanidad y generosidad que han ofrecido durante su reinado, junto a sus respectivas Cortes de Honor, las 26 del 26.

Al finalizar la parte protocolaria, la comitiva ha pasado al Salón de Cristal, donde se ha hecho entrega de un alfabeguer a Beatriz y Julia; una exclusiva pieza de cerámica realizada desde 2005 por Xavier Claur, de Alzira (Valencia).