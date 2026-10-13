Julia Vizcayno Orero, elegida fallera mayor infantil de Valencia 2027: "Estas fallas van a ser inolvidables para todos"

"Bona nit, fallera major infantil de València". Así se ha dirigido la alcaldesa de València a Julia Vizcayno Orero, elegida como la fallera mayor infantil de València 2027.

Desde el hemiciclo del Ayuntamiento se ha vivido este martes el momento más esperado para el mundo fallero. Por cuarto año consecutivo, la alcaldesa, María José Catalá, ha llamado a las candidatas elegidas para representar a la ciudad durante el próximo ejercicio fallero.

Pasadas las 19:15 horas, la primera edil ha descolgado el teléfono en la que es su cuarta Telefonada para comunicarle a Julia Vizcayno Orero que es la próxima embajadora infantil de Valencia.

Momentos previos a la Telefonada, el Ayuntamiento ha acogido el Pleno Extraordinario de los miembros de Junta Central Fallera en el Salón de Cristal. Allí, Catalá ha recogido el acta del jurado encargado de la elección de las falleras mayores de València.

Acompañada por el presidente de JCF y concejal de Fallas, Santiago Ballester, y del resto de la comitiva, ha abierto, ya en el Hemiciclo, el sobre con el nombre de la niña afortunada.

Julia Vizcayno Orero

Julia Vizcayno Orero tiene 9 años y es de la falla Rosario-Plaza Calabuig, del sector Canyamelar - Grau - Nazaret. Estudia quinto de primaria en el Cambridge House.

Es "muy cariñosa", dice "respetar mucho a las personas" y también tiene un "muy buen saber estar", además de ser una persona a que le encantan las fallas. Elige la Ofrenda porque ver a La Geperudeta es muy emocionante para ella, y recuerda que se sintió muy arropada por su comisión cuando pasó al lado de la Virgen.

De mayor quiere ser médico para ayudar "a las personas que están malitas". Entre sus aficiones se encuentran el fútbol y el jiu-jitsu. "En este último se practica la defensa personal", explica.

Según Julia, las fallas son "cultura, familia, germanor y tradición", y las comparte con su familia. "Mi padre se apuntó en la falla un poquito después, cuando conoció a mi madre y luego ya nos lo inculcaron a mí y a mi hermano".

Junto a él, que también fue presidente infantil, eligieron el monumento de su año como representantes de su comisión: "Yo le estaba contando un libro a mi hermano sobre nuestros sueños y los sueños nos rodeaban", recordó a este diario.

"Un día fallero ideal comenzaría con una macrodespertà nada más despertarnos, luego almorzar chocolate con churros u horchata con fartons, una tarde de petardos, un concurso de futbolín o de parchís, de playbacks, la Plantà y luego una discomóvil por la noche", destacó.

Julia lanza "un besito muy fuerte" para todos los niños porque "estas fallas van a ser inolvidables para todos".