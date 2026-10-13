Future of Fashion volverá a convertir Valencia en epicentro global de la moda sostenible, la industria y el diseño

La moda, la sostenibilidad y el diseño vuelven a reunirse en Valencia en un evento consolidado como un espacio de referencia para analizar los cambios que redefinen la industria de la moda y conectan la realidad local con los principales debates internacionales del sector.

La quinta edición de Future of Fashion, organizado por la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana con la colaboración del Ajuntament de València a través de València Innovation Capital, se celebrará el próximo 15 de octubre en el Centre Cultural La Petxina.

A lo largo de sus diferentes ediciones, el foro ha reunido perfiles vinculados a la industria, el diseño, la innovación y la sostenibilidad y ha generado un espacio de diálogo en torno a los retos que afronta el sector.

De nuevo bajo el lema From Ideas to Action (De las ideas a la acción), la edición de 2026 parte de una pregunta central: cómo trasladar las ideas y los debates sobre el futuro de la moda a cambios reales en la industria, con el punto de mira en la legislación, la cultura de la reparación y el impacto social positivo.

A través de las buenas prácticas de una curada selección de ponentes -realizada un año más por la periodista, consultora y docente especializada en moda y sus nuevos paradigmas, Patricia Moreno-, se trata de dar respuesta a esta cuestión, en un entorno que favorece el networking entre agentes de cambio globales y locales.

Un año más, una maestra de ceremonias será la encargada de guiar la jornada y conectar a las voces invitadas. Será María Martí, modelo (con Armani, Etro o Bulgari en su currículum), fotógrafa y coordinadora de proyectos vinculados al liderazgo femenino en The Impact Project (València), quien conducirá el programa y animará a los asistentes a integrarse en el debate que culmine con cada ponencia.

La jornada se abrirá con el diálogo How European Institutions Are Driving Sustainable Change in Fashion (Cómo las instituciones europeas impulsan el cambio sostenible en la moda), protagonizado por Maxime Delavallée, presidente de la Fédération de la Mode Circulaire, entidad que desde Francia promueve la transformación sostenible de gigantes del lujo y la moda.

Future of Fashion 2025, imagen de archivo. EE

Mayte de la Iglesia, estilista, modelo y comunicadora valenciana, y maestra de ceremonias de la edición pasada, regresa para conducir esta conversación en la que ambos abordarán el papel de las instituciones europeas ante los cambios que afronta el sector y el nuevo marco regulatorio en materia de sostenibilidad.

A continuación, Daniel Schmitt, Head of Repair Operations de VEJA, una de las marcas referentes a nivel global en diseño sostenible, con sus reconocidas zapatillas veganas, ofrecerá la ponencia Parar a reparar: hacia una nueva cultura del diseño, en la que explicará la reparación como herramienta para alargar la vida de las prendas y replantear los modelos actuales de producción y consumo.

La capacidad del diseño para impulsar causas sociales centrará la siguiente charla, que estará protagonizada por Lamine Sarr, representante del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona (conocido comúnmente como el sindicato de manteros) y de la marca Top Manta; y Ernest Costafreda, director creativo y fundador de Les Roses 45 Studio, colaborador creativo de este proyecto.

Bajo el título Moda con impacto social positivo. El caso de Top Manta, ambos compartirán la trayectoria de esta marca de moda nacida de la organización de personas migrantes en colaboración con artistas y creativos, y que se ha vuelto una vía para no solo recaudar fondos, sino reivindicar derechos, generar oportunidades y colectivizarse.

El programa continuará con la mesa redonda La Comunitat Valenciana en el mapa de la moda, que reunirá a Carmen Jover, jefa del área de formación y directora de proyectos de I+D en AITEX; Isabel Ibarra, directora de Innovación y agente europeo de patentes en PADIMA; y Alberto Rodrigo, responsable del Servicio de Proyectos Europeos en Cámara Valencia.

Moderada por Jaime Martínez Sena, periodista de FashionUnited, la conversación abordará las capacidades del territorio valenciano para impulsar la industria de la moda, desde la innovación y el desarrollo tecnológico hasta la protección de la propiedad industrial y el acceso a oportunidades de financiación y colaboración europeas.

El encuentro concluirá con What I Learned as a Changemaker in Fashion (Lo que aprendí como agente de cambio en la moda), un diálogo entre Saskia de Brauw, artista multidisciplinar y modelo de origen holandés, musa de Karl Lagerfeld y todavía en activo en la industria (entre sus últimos trabajos destacan campañas para Mugler, Giorgio Armani o Versace), y Leticia García, periodista de S Moda El País, especializada en la intersección entre clase y género en la moda.

La conversación pondrá el cierre a la jornada a través de la trayectoria de De Brauw y de las experiencias y aprendizajes que ha acumulado a lo largo de su carrera dentro y fuera de la industria de la moda, con especial atención a sus proyectos personales, con los que eleva objetos en desuso a la categoría de arte.